金門農試所吉祥物「安直兔」建功 民眾認識安全農業
金門推廣安全農業10多年，成功輔導不少安全農戶，為了讓更多民眾認識安全蔬菜，金門縣農試所在109年設計出吉祥物「安直兔」，沒想到意外爆紅，之後每次只要有「安直兔」商品抽獎活動，總會吸引上千人參與，讓所方始料未及，直說，希望透過這隻可愛的吉祥物，能讓更多人認識金門的安全農業。
看起來模樣超可愛的「安直兔」，是由農試所農業推廣課技佐邱錦宜所設計的，她說，本來選定金門知名的芋頭與地瓜與有長耳朵的動物結合，設計出「芋仔旺」與「安直兔」兩款在網路上票選，沒想到大家一面倒的都比較喜歡「安直兔」，至此「安直兔」就穩坐最佳主角，她也陸續設計出包括捲尺、隨身碟、保溫袋等10多款商品，每樣都深受民眾喜愛。
邱錦宜是桃園人，她高中學農科，她說，家裡跟藝術界很有淵源，姐姐也是畫家，她從小就很愛塗鴉，畫畫只是興趣好玩，她在104年的基層特考考到金門來，自此就愛上金門，並在此嫁人生子，平日所負責的業務就是安全農業推廣。
農業推廣課課長林佳芸也說，邱錦宜幾乎包辦所內所有的大大小小設計，除了安直兔，還有金門安全家族的蕃茄妹妹、洋蔥阿弟、菜菜子等，此外農試所的春節裝置藝術佈置，每年的充氣玩偶都深受供民眾喜愛，吸引超多人到此拍照打卡。
金門縣農試所長楊慧明表示，邱錦宜一來所裡報到，就被交辦畫出所內的平面圖，大家才意外發現她的設計專長，之後不管是商品設計或春節佈置，她都一人全包，幫所內節省很多開銷，此外相關的商品在所內的FB抽獎，民眾都超踴躍。
楊慧明說，以前的商品比較沒主題，但從安直兔起，就很受關注，歷年來設計的商品很多，簡直可以開設文創小舖.，但因為這些是宣導品，不能對外銷售，他們目前也在研議中；楊慧明表示，安直(地瓜)跟金門人有很緊密的關係，陪金門人度過一段艱辛的歲月，也象徵農民的堅忍不拔，他們逢年過節都會將這些可愛宣傳品拿出來抽獎，希望讓民眾對金門農業有更多的認識，對金門安全蔬果能夠多關注，讓全民吃的健康。
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