快訊

自美返台個案打過三劑BNT仍感染！再增12例死亡個案

獅子會贈貨車給屏東家扶 社工偏鄉送物資一趟完成

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國際獅子會300D2區總監張秋美嬌發現屏東家扶中心社工，開著小轎車深入偏鄉山區要花多次才能完成物資載送，發起各獅友們響應，贈送一輛雙廂貨運車，讓家扶社工在每月發送物資時能一次完成載運米、油民生物資到偏鄉，今舉行捐贈儀式。圖／屏東家扶中心提供
國際獅子會300D2區總監張秋美嬌發現屏東家扶中心社工，開著小轎車深入偏鄉山區要花多次才能完成物資載送，發起各獅友們響應，贈送一輛雙廂貨運車，讓家扶社工在每月發送物資時能一次完成載運米、油民生物資到偏鄉，今舉行捐贈儀式。圖／屏東家扶中心提供

國際獅子會300D2區總監張秋美嬌發現屏東家扶中心社工，經常需要開車進出偏遠鄉鎮、到山區訪視接送孩童，發放物資，開著小轎車要花多次才能完成任務，她看見社工發送物資辛苦，發起各獅友們響應，贈送一輛雙廂貨運車，讓家扶社工在每月發送物資時能一次完成載運米、油民生物資到偏鄉，今天舉行捐贈儀式。

屏東家扶中心指出，屏東縣地屬狹長幅員寬闊，全縣33鄉鎮市，山海都有，社工常開車進出偏遠鄉或山區訪視、接送孩子、發放物資。近來疫情，社工開小轎車帶一包一包的民生物資到每戶發送，車程來回都要好幾趟。

國際獅子會300D2區總監張邱美嬌發現社工發送物資到偏鄉的辛苦，發起各獅友們，送一台雙廂貨運車，讓家扶社工於每個月發送物資時可一次性完成載運米、油民生物資至偏鄉。

今天舉行雙廂貨車捐贈儀式，典禮現場有總監張邱美嬌帶領國際獅子會團隊成員、家扶扶幼委員、屏東縣政府社會處劉美淑處長、屏東縣工商發展投資策進會總幹事李清聖參加，見證此公益美行，典禮充滿感恩。

屏東家扶中心指出，疫情期間，民眾小額捐款減少約兩成，但是物資捐贈也增加兩成，社工送物資頻率增加，有了雙廂貨車載運，社工在前線訪視，也能無後顧之憂，不用擔心載運來回多趟才能完成。

國際獅子會300D2區總監張秋美嬌發現屏東家扶中心社工，開著小轎車深入偏鄉山區要花多次才能完成物資載送，發起各獅友們響應，贈送一輛雙廂貨運車，讓家扶社工在每月發送物資時能一次完成載運米、油民生物資到偏鄉，今舉行捐贈儀式。圖／屏東家扶中心提供
國際獅子會300D2區總監張秋美嬌發現屏東家扶中心社工，開著小轎車深入偏鄉山區要花多次才能完成物資載送，發起各獅友們響應，贈送一輛雙廂貨運車，讓家扶社工在每月發送物資時能一次完成載運米、油民生物資到偏鄉，今舉行捐贈儀式。圖／屏東家扶中心提供
國際獅子會300D2區總監張秋美嬌發現屏東家扶中心社工，開著小轎車深入偏鄉山區要花多次才能完成物資載送，發起各獅友們響應，贈送一輛雙廂貨運車，讓家扶社工在每月發送物資時能一次完成載運米、油民生物資到偏鄉，今舉行捐贈儀式。圖／屏東家扶中心提供
國際獅子會300D2區總監張秋美嬌發現屏東家扶中心社工，開著小轎車深入偏鄉山區要花多次才能完成物資載送，發起各獅友們響應，贈送一輛雙廂貨運車，讓家扶社工在每月發送物資時能一次完成載運米、油民生物資到偏鄉，今舉行捐贈儀式。圖／屏東家扶中心提供
國際獅子會300D2區總監張秋美嬌發現屏東家扶中心社工，開著小轎車深入偏鄉山區要花多次才能完成物資載送，發起各獅友們響應，贈送一輛雙廂貨運車，讓家扶社工在每月發送物資時能一次完成載運米、油民生物資到偏鄉，今舉行捐贈儀式。圖／屏東家扶中心提供
國際獅子會300D2區總監張秋美嬌發現屏東家扶中心社工，開著小轎車深入偏鄉山區要花多次才能完成物資載送，發起各獅友們響應，贈送一輛雙廂貨運車，讓家扶社工在每月發送物資時能一次完成載運米、油民生物資到偏鄉，今舉行捐贈儀式。圖／屏東家扶中心提供

社工 家扶中心

相關新聞

藍議員提證明「城中城有管委會」工務局：未合法化

高雄城中城大火燒出老舊公寓大樓未設管委會問題，國民黨高市議員陳若翠出示管委會收支明細證明，並指控內政部與高雄市府以「無管...

屏東迎王搶眼文創紀念品 迎王口罩、平安符扇加乖乖

3年1科屏東三大迎王平安祭典，24日起由東港東隆宮率先登場，不僅大東港區鄉親和返鄉遊子參與，也吸大批朝聖的遊和客和信眾；...

大火傷亡慘重 高市議員籲市府重視消防員創傷後壓力

高雄城中城大火造成重大傷亡，時代力量議員林于凱今天在議會關心第一線消防員心理狀況。林于凱指出，在重大事故後，消防員可能要...

屏東東港迎王24日盛大登場 代天巡狩行館今循古禮完成

3年1科的屏東縣東港東隆宮迎王平安祭典將於24日盛大登場，廟方今天遵循古禮在正殿舉行上梁儀式，象徵開始起造王府，揭開廟前...

釐清災後結構安全 土木技師今赴城中城勘查

城中城大火燒死46人，其中大樓1至6樓燒至全毀，高雄市政府已將整棟建物用鷹架、鐵皮圍籬包覆，除住戶拿取物品外，禁止外人進...

高雄真的又老又窮？ 議員籲市府加強獨老服務量能

高雄城中城大火燒出老人住老宅與孤獨死等問題，簡煥宗、陳致中、林于凱等議員指出，全高市40多萬個人戶，數字逐年增加，其中更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。