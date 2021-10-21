獅子會贈貨車給屏東家扶 社工偏鄉送物資一趟完成

國際獅子會300D2區總監張秋美嬌發現屏東家扶中心社工，經常需要開車進出偏遠鄉鎮、到山區訪視接送孩童，發放物資，開著小轎車要花多次才能完成任務，她看見社工發送物資辛苦，發起各獅友們響應，贈送一輛雙廂貨運車，讓家扶社工在每月發送物資時能一次完成載運米、油民生物資到偏鄉，今天舉行捐贈儀式。

屏東家扶中心指出，屏東縣地屬狹長幅員寬闊，全縣33鄉鎮市，山海都有，社工常開車進出偏遠鄉或山區訪視、接送孩子、發放物資。近來疫情，社工開小轎車帶一包一包的民生物資到每戶發送，車程來回都要好幾趟。

國際獅子會300D2區總監張邱美嬌發現社工發送物資到偏鄉的辛苦，發起各獅友們，送一台雙廂貨運車，讓家扶社工於每個月發送物資時可一次性完成載運米、油民生物資至偏鄉。

今天舉行雙廂貨車捐贈儀式，典禮現場有總監張邱美嬌帶領國際獅子會團隊成員、家扶扶幼委員、屏東縣政府社會處劉美淑處長、屏東縣工商發展投資策進會總幹事李清聖參加，見證此公益美行，典禮充滿感恩。