屏東迎王搶眼文創紀念品 迎王口罩、平安符扇加乖乖

3年1科屏東三大迎王平安祭典，24日起由東港東隆宮率先登場，不僅大東港區鄉親和返鄉遊子參與，也吸大批朝聖的遊和客和信眾；屏東縣政府配合迎王祭典活動，今年特別製作多款精美的文創紀念品，包含平安扇、平安符及辛丑年限定版「屏東迎王乖乖聯名包」，東港大鵬灣產業聯盟也製作有「屏東迎王」意象的限定版口罩，超多特色好禮歡迎民眾兌換。

屏東迎王祭典歷史悠久，所有科儀程序、籌辦過程皆由地方民眾自發參與，從最初的除疫科儀轉化到今日的平安祭典，反映屏東沿海民眾的生活特色，也是王爺信仰本土化的展現，不僅在外工作、求學的遊子都會返鄉迎王，過往也聚集許多來自全國各地的香客、轎班參與盛事。今年受疫情影響，只限東港鎮內隊伍參加，廟方強調相關活動都配合做好防疫管理。

縣府配合迎王祭典活動製作精美的紀念品，包含平安扇、平安符及由三地集團的贊助製作的辛丑年限定版「屏東迎王乖乖聯名包」。縣府傳播暨國際事務處表示，「屏東迎王」是每3年一次的重要祭儀，被文化部指定為國家重要無形文化資產，希望透過周邊創意商品的製作與宣傳，讓更多人認識這項宗教文化盛事；。只要迎王期間在東港鎮、南州鄉、琉球鄉消費滿1000元，憑收據或發票即可隨機兌換一款平安符或平安扇，限量發行每日兌完為止。

「乖乖」是台灣人從小到大必吃的點心，也是辦公室中人人號稱的「鎮機神器」，有拜有保庇的信仰文化更曾被英國媒體CNN報導，今年由三地集團贊助製作「屏東迎王乖乖聯名包」，期望在王爺的加持下，疫情遠離、國人平安健康，迎王期間只要在活動現場服務台，加入屏東縣政府、縣長潘孟安的Line官方帳號並在臉書按讚，即可獲得一包。

另大鵬灣產業聯盟配合製作「屏東迎王」限定版口罩，將王船作為主意象，十分搶眼，只要在迎王現場拍照、打卡並上傳臉書，即可在服務台兌換迎王口罩1枚，兌完為止。