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數位轉型枋寮940團隊 偏鄉也能實現行動支付

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣枋寮鄉11家在地店家，在經濟部中小企業處輔導下成立「枋寮940」團隊，克服疫情變化，朝數位轉型發展，在行動支付「街口支付」輔導下，枋寮鄉在地店家從原本8家設行動支付，如今有100家設立行動支付，偏鄉數位轉型，農友也拓展各種客群。記者劉星君／攝影
屏東縣枋寮鄉11家在地店家，在經濟部中小企業處輔導下成立「枋寮940」團隊，克服疫情變化，朝數位轉型發展，在行動支付「街口支付」輔導下，枋寮鄉在地店家從原本8家設行動支付，如今有100家設立行動支付，偏鄉數位轉型，農友也拓展各種客群。記者劉星君／攝影

屏東縣枋寮鄉11家在地店家，在經濟部中小企業處輔導下成立「枋寮940」團隊，他們克服疫情變化，朝數位轉型發展，在行動支付「街口支付」輔導下，枋寮鄉在地店家從原本8家設行動支付，如今有100家設立行動支付，偏鄉數位轉型，農友也拓展各種客群。

枋寮940人領導人芳興莊園陳潔芳說，疫情期間，從實體店線下走到線上，疫情趨緩，從線上走到線下，這次搭配太平洋百貨周年慶，進駐太平洋百貨屏東店設置「枋寮940神農物產館」，即日起到11月19日。

陳潔芳說，感謝街口支付幫助偏鄉數位轉型，協助農漁品牌學會使用行動支付，以她來說使用數位支付的旅客成長約2成。起初居民不習慣數位支付，仍希望以現金為主，受疫情影響，居民對數位支付接受度提高，從一開始8家，歷經一個多月，有上百家店家加入數位支付行列。

枋寮鄉饗魚樂潘瓊惠說，他們推動魚塭小旅行，經常有民眾會詢問購買魚貨能不能刷卡，以前沒有行動支付，現在她可以很大聲說，他們有行動支付，只要QR碼一掃，相當方便。

「數位支付打造在地生活圈」，街口支付副總黃峰昶指出，枋寮940由11個知名品牌組成，號召上百品牌同時申辦街口支付，今也發表「街口美食暨枋寮940物產地圖」，枋寮不只是經典小鎮，更是台灣319鄉中的數位領頭羊。

屏東縣枋寮鄉11家在地店家，在經濟部中小企業處輔導下成立「枋寮940」團隊，克服疫情變化，朝數位轉型發展，在行動支付「街口支付」輔導下，枋寮鄉在地店家從原本8家設行動支付，如今有100家設立行動支付，偏鄉數位轉型，農友也拓展各種客群。記者劉星君／攝影
屏東縣枋寮鄉11家在地店家，在經濟部中小企業處輔導下成立「枋寮940」團隊，克服疫情變化，朝數位轉型發展，在行動支付「街口支付」輔導下，枋寮鄉在地店家從原本8家設行動支付，如今有100家設立行動支付，偏鄉數位轉型，農友也拓展各種客群。記者劉星君／攝影
屏東縣枋寮鄉11家在地店家，在經濟部中小企業處輔導下成立「枋寮940」團隊，克服疫情變化，朝數位轉型發展，在行動支付「街口支付」輔導下，枋寮鄉在地店家從原本8家設行動支付，如今有100家設立行動支付，偏鄉數位轉型，農友也拓展各種客群。記者劉星君／攝影
屏東縣枋寮鄉11家在地店家，在經濟部中小企業處輔導下成立「枋寮940」團隊，克服疫情變化，朝數位轉型發展，在行動支付「街口支付」輔導下，枋寮鄉在地店家從原本8家設行動支付，如今有100家設立行動支付，偏鄉數位轉型，農友也拓展各種客群。記者劉星君／攝影

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