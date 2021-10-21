大火傷亡慘重 高市議員籲市府重視消防員創傷後壓力

高雄城中城大火造成重大傷亡，時代力量議員林于凱今天在議會關心第一線消防員心理狀況。林于凱指出，在重大事故後，消防員可能要面對創傷後壓力症候群，應建立城中城災後消防員專案減壓團體課程，相關單位主動關懷消防員，提供免費關懷專線。

高雄市議會今天進行社政業務部門質詢，市議員林于凱指出，消防員反映說，從大樓抬出來的遺體雖然直接送殯儀館，還是要進行CPR（心肺復甦術），這段路途對消防員來說，是一段煎熬路程；第一線人員面臨嚴重的重大事故可能罹患「創傷後壓力症候群」，普悠瑪事件後，衛生福利部安排免費關懷專線，彰化縣喬友大火事件也規畫減壓團體課程。

林于凱建議社會局與消防局溝通，規畫消防員後續心理輔導。他表示，市府應建立城中城災後消防員專案減壓團體課程，且提供免費關懷專線，安排過程要顧慮消防員執勤時間與針對實際救災人員進行，免得出現內勤人員去上課情況，讓有需要的消防隊員可以真正的減壓。