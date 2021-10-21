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大火傷亡慘重 高市議員籲市府重視消防員創傷後壓力

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員林于凱關心城中城大火第一線救災人員的災後心理輔導問題。記者徐白櫻／翻攝
高市議員林于凱關心城中城大火第一線救災人員的災後心理輔導問題。記者徐白櫻／翻攝

高雄城中城大火造成重大傷亡，時代力量議員林于凱今天在議會關心第一線消防員心理狀況。林于凱指出，在重大事故後，消防員可能要面對創傷後壓力症候群，應建立城中城災後消防員專案減壓團體課程，相關單位主動關懷消防員，提供免費關懷專線。

高雄市議會今天進行社政業務部門質詢，市議員林于凱指出，消防員反映說，從大樓抬出來的遺體雖然直接送殯儀館，還是要進行CPR（心肺復甦術），這段路途對消防員來說，是一段煎熬路程；第一線人員面臨嚴重的重大事故可能罹患「創傷後壓力症候群」，普悠瑪事件後，衛生福利部安排免費關懷專線，彰化縣喬友大火事件也規畫減壓團體課程。

林于凱建議社會局與消防局溝通，規畫消防員後續心理輔導。他表示，市府應建立城中城災後消防員專案減壓團體課程，且提供免費關懷專線，安排過程要顧慮消防員執勤時間與針對實際救災人員進行，免得出現內勤人員去上課情況，讓有需要的消防隊員可以真正的減壓。

消防員 災後

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