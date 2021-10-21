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屏東東港迎王24日盛大登場 代天巡狩行館今循古禮完成
3年1科的屏東縣東港東隆宮迎王平安祭典將於24日盛大登場，廟方今天遵循古禮在正殿舉行上梁儀式，象徵開始起造王府，揭開廟前覆蓋「代天府」牌匾的紅布後，代表建造布置完畢，府內一併換上代天府的器物，以竹棍交叉擋住左、右、正等3殿的殿門，成為代天巡狩千歲爺臨時駐紮、辦公與休憩的行館，迎王期間不可入內打擾，信眾可在殿外參拜。
縣府民政處長徐富癸說，東隆宮迎王平安祭典登錄為國家重要無形文化資產，是大東港地區居民心靈信仰信的寄託，從24日起的8天7夜活動，歷次都吸引萬人參與，在疫情警戒二級時間，縣府基於宗教信仰自由及迎王平安祭典的特殊性，多次與東隆宮協調，在做好各項防疫措施前提下，專案核准舉辦，東隆宮除檢送專案計畫外，也謝絕非東港鎮轄內宮廟參與。
東隆宮表示，今年因應防疫整體祭典規模縮小，除限東港鎮轄內隊伍參加外，在科儀進行中禁止行進間飲食，參與者要全程戴口罩、保持社交距離，祭典委員會已行文向參加本科祭典活動的宮廟說明，期望各界體恤舉辦祭典活動的決心與用心。呼籲參加祭典活動的宮廟、執事人員及全國香客，務必配合政府防疫規定，實聯制備查。
東隆宮表示，代天府布置時間為請王的前3天。今天的上梁儀式意即「區隔內外」，內為代天巡狩的駐紮處、外為香客參拜區，藉此以示對千歲爺的尊敬；上樑主要是將天金、尺金、福金、壽金、太極金等5金以紅線綁在棚頂中央處，兩側則繫上紅袋包及甜粽，每個細節都有其含意，不僅保留清代祭典科儀，也透過傳承凝聚祭典人員、在地居民與各地信徒的信仰。
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