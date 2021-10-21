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釐清災後結構安全 土木技師今赴城中城勘查

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
城中城大火事發已滿7天，今有土木技師進入火場，釐清結構安全。記者張議晨/攝影
城中城大火事發已滿7天，今有土木技師進入火場，釐清結構安全。記者張議晨/攝影

城中城大火燒死46人，其中大樓1至6樓燒至全毀，高雄市政府已將整棟建物用鷹架、鐵皮圍籬包覆，除住戶拿取物品外，禁止外人進入；今上午10時許，為確認火場安全，高雄市土木技師公會成員在市府新工處人員陪同下，重返火場，據了解此行是為釐清大火後城中城結構問題，確認是否有安全疑慮。

城中城起火點為一樓「海祿堂」骨董茶具行後方空屋，火勢從一樓往上竄，延燒至6樓，從14日火災發生已隔7天，附近仍能聞得到火場燒焦味；由於過去城中城2至6樓為木製隔間，因此火災過後燒得只剩梁柱。

今土木技師公會安排技師重回火場，釐清災後結構安全性，土木技師在營造廠商、新工處人員陪同下，從1樓海祿堂起火點進入，隨後關上鐵門；據了解，此行技師是要確認火場結構安全，判斷災後大樓是否存有安全性疑慮。

城中城有120戶住宅，目前生還的傷者、住戶由市府安置在鄰近旅館。市長陳其邁今受訪表示，目前住民最緊急的需求多是安置計畫，長期部分還是需要社會住宅，後續社福資源、安置處所，甚至是目前市府以朝向社會住宅包租代管的計畫找到幾個處所供住民安置。8歲的女童出院後，昨天也與媽媽昨天看了幾個處所，她們選中其中一處，包括周遭環境市府都會仔細確認。

城中城大火事發已滿7天，今有土木技師進入火場，釐清結構安全。記者張議晨/攝影
城中城大火事發已滿7天，今有土木技師進入火場，釐清結構安全。記者張議晨/攝影

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