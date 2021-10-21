釐清災後結構安全 土木技師今赴城中城勘查

城中城大火燒死46人，其中大樓1至6樓燒至全毀，高雄市政府已將整棟建物用鷹架、鐵皮圍籬包覆，除住戶拿取物品外，禁止外人進入；今上午10時許，為確認火場安全，高雄市土木技師公會成員在市府新工處人員陪同下，重返火場，據了解此行是為釐清大火後城中城結構問題，確認是否有安全疑慮。

城中城起火點為一樓「海祿堂」骨董茶具行後方空屋，火勢從一樓往上竄，延燒至6樓，從14日火災發生已隔7天，附近仍能聞得到火場燒焦味；由於過去城中城2至6樓為木製隔間，因此火災過後燒得只剩梁柱。

今土木技師公會安排技師重回火場，釐清災後結構安全性，土木技師在營造廠商、新工處人員陪同下，從1樓海祿堂起火點進入，隨後關上鐵門；據了解，此行技師是要確認火場結構安全，判斷災後大樓是否存有安全性疑慮。