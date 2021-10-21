高雄真的又老又窮？ 議員籲市府加強獨老服務量能

高雄城中城大火燒出老人住老宅與孤獨死等問題，簡煥宗、陳致中、林于凱等議員指出，全高市40多萬個人戶，數字逐年增加，其中更有1萬4891人獨居老人，市府列冊關懷的對象僅3657人，高風險獨居者的風險控管要加強。社會局長謝琍琍說，民間服務隊與社區關懷據點皆具備功能，會進一步研議相關作法。

簡煥宗指出，台灣社會發展跟日本很像，非官方統計發現，日本每小時有3人，一年有2萬7千多人孤獨死去；高雄市個人戶2016年37 萬人、2020年40萬人，整體人口數下降，個人戶卻在5年成長3萬多人，數據值得注意。

簡煥宗說，鹽埕區65歲以上長者占20％，過去曾有大樓高齡長輩孤獨死情況，並非在關懷名冊內，類似邊緣戶情況與風險控管要加強，台中市研擬對策，若獨老長輩家中的有線電視一整天沒開，派人主動關懷，市府也要針對高風險的獨老族群採取更積極措施。

陳致中說，全台有兩成長者無自用住宅，城中城火災傷亡者多是高齡經濟弱勢者，長者租屋面臨年紀與經濟因素處劣勢，目前高市獨居長輩1萬4891人， 列冊關懷僅3657人，可能存在黑數。

議員林于凱也指出，城中城死者平均年紀62歲，高雄市的中低收入補助款是其他縣市的兩倍以上，難道高雄真的又老又窮，社會局要強化服務量能。