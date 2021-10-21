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高雄真的又老又窮？ 議員籲市府加強獨老服務量能

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨議員陳致中認為，長者面臨租屋弱勢，獨老的關懷人數可能存在黑數。記者徐白櫻／翻攝
民進黨議員陳致中認為，長者面臨租屋弱勢，獨老的關懷人數可能存在黑數。記者徐白櫻／翻攝

高雄城中城大火燒出老人住老宅與孤獨死等問題，簡煥宗、陳致中、林于凱等議員指出，全高市40多萬個人戶，數字逐年增加，其中更有1萬4891人獨居老人，市府列冊關懷的對象僅3657人，高風險獨居者的風險控管要加強。社會局長謝琍琍說，民間服務隊與社區關懷據點皆具備功能，會進一步研議相關作法。

簡煥宗指出，台灣社會發展跟日本很像，非官方統計發現，日本每小時有3人，一年有2萬7千多人孤獨死去；高雄市個人戶2016年37 萬人、2020年40萬人，整體人口數下降，個人戶卻在5年成長3萬多人，數據值得注意。

簡煥宗說，鹽埕區65歲以上長者占20％，過去曾有大樓高齡長輩孤獨死情況，並非在關懷名冊內，類似邊緣戶情況與風險控管要加強，台中市研擬對策，若獨老長輩家中的有線電視一整天沒開，派人主動關懷，市府也要針對高風險的獨老族群採取更積極措施。

陳致中說，全台有兩成長者無自用住宅，城中城火災傷亡者多是高齡經濟弱勢者，長者租屋面臨年紀與經濟因素處劣勢，目前高市獨居長輩1萬4891人， 列冊關懷僅3657人，可能存在黑數。

議員林于凱也指出，城中城死者平均年紀62歲，高雄市的中低收入補助款是其他縣市的兩倍以上，難道高雄真的又老又窮，社會局要強化服務量能。

針對議員質問，社會局長謝琍琍說，獨居長輩的定義是一人獨居或配偶兩人都是長輩，以及子女不在身邊，列冊名單中，若不需要關懷者每月電話關心或慰訪，社會局結合民間關懷服務隊49隊、118處社區關懷據點與38間區公所，除送餐服務外，颱風或豪雨特報也會特別關心，會再研議相關作法。

民進黨議員簡煥宗關心長輩孤獨死問題，要求社會局要加強高風險的獨老族群的防範作為。記者徐白櫻／翻攝
民進黨議員簡煥宗關心長輩孤獨死問題，要求社會局要加強高風險的獨老族群的防範作為。記者徐白櫻／翻攝
時代力量議員林于凱未來獨居長輩問題會愈來愈明顯，社會安全網要注意這個面向。記者徐白櫻／翻攝
時代力量議員林于凱未來獨居長輩問題會愈來愈明顯，社會安全網要注意這個面向。記者徐白櫻／翻攝

獨居老人 孤獨

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