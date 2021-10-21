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重建或續住 城中城老住戶吐心聲

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
土木技師公會今安排結構技師重回火場，釐清建物結構體安全性。記者張議晨／攝影
土木技師公會今安排結構技師重回火場，釐清建物結構體安全性。記者張議晨／攝影

高雄城中城大火事發已滿7天，今早有8組原住戶返回住家拿取貴重物品，10樓林姓住戶40年前購入城中城，20年前搬來大樓定居，面對重建、改建，或是重回大樓居住，他今向市長陳其邁喊話，盼陳有肩膀擔起責任，未來如何走，給住戶明確方向。

71歲林男40年前花70餘萬購入10樓約10坪大小的套房，20多年前他從北部回到南部，火警當時他從陽台經雲梯車順利逃生，事隔7天，今在警察、社工陪同下重回住處，拿回屋內的貴重電器。

林男說，城中城還在興建時他就簽約購屋，但建商蓋到一半跑了，另一個建商接手興建，外界都說城中城產權複雜，他也是等到交屋時，才知道買的房子只有使用權，沒有土地權狀，40年前資訊有限，當時低樓層是商場，沒權狀也沒想這麼多，現在碰到問題，歷任市長也沒辦法解決產權複雜的問題。

城中城燒死46人，還有41人受輕重傷，昨天已辦頭七法會，預計明早在高雄市立殯儀館舉辦往生者公祭，今林男無奈說，他買下城中城時房價很貴，後來生意碰到問題，結束北部工作回來住在這間套房，雖然市府提供半年租金補貼，但套房是他唯一可遮風避雨的財產，半年後怎麼走?他還不知道。

林男說，往生者後事告一段落後，他希望市府盡快處理受續，例如讓原住戶返回居住，重建、改建等，例如重建後以低利開放原住戶購回，就算不重建，他也願意重回居住「我就剩這一個家，不然要去哪？」只是希望市府能有明確方向與規畫，市長應該承擔這個責任，讓他們安心。

法會 警察 租金補貼

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