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林皇宮婚宴場變身疫苗注射站 衛生局指是此波「亮點」

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市明起租用林皇宮宴會場做為第12輪疫苗施打站，在網路掀起熱議，記者劉學聖／攝影
高雄市明起租用林皇宮宴會場做為第12輪疫苗施打站，在網路掀起熱議，記者劉學聖／攝影

繼徵用高雄展覽館、漢神巨蛋做為大型疫苗注射站後，高雄市政府再有創舉，明起將首度租用婚宴會場「林皇宮」做為第12期疫苗注射站。高雄市衛生局表示，高雄市大型施打站向來講究舒適，這一輪高雄市符合接種的民眾達45萬人，人數較多，因此多開發一些注射場地，「林皇宮」是一大亮點，年輕人討論度很高。

高雄市在疫情期間拚疫苗覆蓋率，將舉辦國際會展之用的高雄展覽館及巨星開辦演唱會的漢神巨蛋，都轉化的空間舒適，可一次開設數十條打線的大型接種站，成為話題，這次因應第12輪疫苗施打，也首度租用專做婚宴會場的「高雄林皇宮」，也在網路形成熱議。

高雄市衛生局表示，第12期第一階段疫苗接重，自10月22日起至27日止，全市共開設1694站次，預計接種人次35.6萬人。其中醫療院所規畫1520站， 預計為14.5萬人施打，社區接種站開設164站，預計接種21.1萬人。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，這一輪因施打人數多，衛生局多開發數處接種站，林皇宮之外，也有許多里活動中心加入開設接種站，「只要場地適合，市府團隊都會無所不用其極去找」。

潘表示，林皇宮宴會場平整舒適，衛生局租下數日做為疫苗接種站，1樓報到，2樓接種，另規畫衛教局、施打區及休息觀察區，動線已做分流，用畢會完全清消，1天估計可替2、3千人施打疫苗。目前此處接種站，年輕人討論熱度很高。

至於網友戲稱，打完疫苗剛好可以吃buffet，潘炤穎表示，衛生局基本是租下全棟，不可能讓客人一邊打針，一邊吃飯。

衛生局 疫苗 高雄市

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