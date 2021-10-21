城中城大火藍促下台 陳其邁：先處理喪葬後事

高雄城中城火警造成嚴重死傷，針對市府團隊遭質疑應有人下台負責，市長陳其邁今天回應，明天就是聯合公祭，現先將後事及喪葬事宜處理圓滿，撫慰家屬心靈最重要。

高雄市鹽埕區城中城大樓火警造成46人罹難、43人受傷，連日來有不少藍營政治人物要求市府團隊首長應負起責任下台，國民黨高雄市議員邱于軒昨晚更在臉書貼文，要陳其邁「揮淚斬馬謖」，落實責任政治。

對此，陳其邁上午在高雄市立殯儀館接受媒體聯訪回應，明天就是聯合公祭，大家都希望能夠讓整個後事及喪葬事宜圓滿，讓家屬心靈得到撫慰，照顧這些罹難者家屬，這個是現階段要先處理，也是最重要的事，真的很抱歉。

邱于軒昨晚在臉書發文批評，城中城大火發生以來，陳其邁團隊眷戀權位，到目前為止沒有一個官員下台，停職或自請處分，她點名副市長史哲和市府民政局、社會局、消防局、工務局和都發局長都應辭職下台，希望陳其邁「揮淚斬馬謖」，落實責任政治。

國民黨高雄市議員陳麗娜今也在議會社政部門業務質詢時，播放陳其邁過去認為政務官要下台負責影片，市府4名首長面對藍營質詢是不是要有人下台負責，則無人回應。