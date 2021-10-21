迎王平安祭將展開 屏府製動畫影片助認識鄉土文化

屏東東港地區3年1科迎王平安祭將從24日起至12月9日，陸續由東港鎮東隆宮、南州鄉代天府、琉球鄉三隆宮展開，縣府今年特別製作動畫影片，讓民眾了解屏東迎王平安祭典文化。

縣府發布新聞稿表示，東港鎮東隆宮、南州鄉溪洲代天府、琉球鄉三隆宮每3年1科舉辦迎王平安祭典，縣長潘孟安了解迎王平安祭典對沿海鄉鎮的重要性，更認為文化必須傳承，縣府除印製導覽摺頁，也製作迎王動畫影片，讓民眾了解屏東迎王平安祭典文化。

縣府表示，縣政府將屏東迎王動畫影片讓東港鎮、南州鄉及琉球鄉和周邊鄉鎮的國小學童，透過觀看迎王動畫影片並配合學習單，了解自己家鄉的本土文化。

縣府表示，屏東迎王動畫影片中，首先介紹東港迎王，東港迎王歷史最悠久，遷王船遶境的陸上行舟相當壯觀，更被文化部指定為國家重要無形文化資產；而南州迎王是3鄉鎮中唯一不靠海，請王和送王時得到林邊鄉崎峰村海邊進行。

縣府表示，動畫最後介紹琉球迎王最出名的「遊縣吃縣、遊府吃府」，展現琉球人的熱情。

東隆宮迎王祭24日登場，廟方今天遵循古禮舉行上樑儀式，將正殿設置成代天巡狩千歲爺臨時駐紮、辦公與休憩的處所，揭開廟前覆蓋「代天府」牌匾的紅布後，府內一併換上代天府的器物，並以竹棍交叉擋住左、右、正等3殿的殿門口，正式宣告閒雜人等於迎王期間不可入內打擾，但可在殿外參拜。

東隆宮表示，上樑主要是將天金、尺金、福金、壽金、太極金等5金以紅線綁在棚頂中央處，兩側則繫上紅袋包及甜粽，每個小細節都有含意，不僅保留清代祭典科儀，也透過傳承凝聚祭典人員、在地居民與各地信徒的信仰。

縣府表示，東隆宮做好各項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施前提下，縣府專案核准舉辦，今年縮小規模，東隆宮謝絕非東港鎮轄內宮廟參與，並由志工舉防疫宣導牌，提醒民眾戴口罩，保持社交距離，其他該有的實聯制、量體溫及勤洗手等防疫措施也會配合辦理。

今年為辛丑正科年，3間廟宇迎王平安祭典舉辦時間分別為東港東隆宮10月24日至31日、南州鄉溪洲代天府11月17日至22日、琉球鄉三隆宮12月3日至9日。