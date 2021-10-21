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互米花草破壞金門海岸生態 金大邀學者專家研商對策
互花米草近年來大舉入侵金門海岸線，嚴重破壞金門海岸生態，並對近海漁業資源造成極大衝擊。國立金門大學海洋與邊境管理學系在「海洋事務研討會暨金門海洋論壇」中，就特別邀請相關的學者專家與官員，針對互花米草的分布、危害和防治進行深度研討，與會人員均認為，互米花草危害甚巨，建議金門縣政府可採取分區、分階段進行積極防治，以免互花米草的危害繼續擴大。
金大海邊系教授暨人文社會學院院長高瑞新表示，互花米草原產於美洲大西洋岸與墨西哥灣的潮間帶泥灘地，由於根系發達能抵抗風暴、具有鹽腺可以排鹽，還有通氣的組織，被潮汐淹沒時可以為根部供氧，生命力極為強悍，目前已經造成各國海岸線的生態危機。
金大海邊系主任馬祥祐指出，近10年來，互花米草已成為金門最強勢的入侵植物，多處沿岸皆可發現其分布，由於生長過於茂密，且快速擴張，對誤入其中的鱟、螃蟹、魚類，會造成無法脫困而死亡，對近海漁業資源、生態平衡也有嚴重的衝擊。
農委會特有生物研究保育中心研究員黃朝慶博士表示，互花米草的防治，應保持監控機制，一經發現要即刻根除。在防治上，應建立長期的監測機制，進行定點、定期監查與普調，同時要優先適時連根移除或花期移除花序，以避免其擴展，唯有持續不斷的治理，才能控制其危害，進而改變當地的生態環境。
金門縣政府建設處處長陳祥麟也指出，金門在防治互花米草的擴張和危害，目前採分區治理，主要採取人工拔除、割除、機械挖除、火燒、覆蓋和圍堤淹水等6種方式，其中以人工拔除配合機械挖除的成效較佳。未來可納入公眾參與、導入社區自主管理和推動公民科學參與調查、監測，以達到更好的防治成效。
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