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金門行動旅服系統成立滿周年 推走訪景點掃碼換好禮
新冠肺炎疫情趨緩，為了吸引觀光客來金門旅遊，金門縣政府觀光處在「金門行動旅服」系統推出「金門找金喜」集章贈獎活動，自即日起至11月30日，民眾只要在金門12個指定景區，開啟手機掃碼後玩遊戲、得金幣，金幣越多可兌獎品就愈好康。
民眾參加「金門找金喜」活動，只要到清金門鎮總兵署、獅山砲陣地、南石滬公園、林厝砲陣地、西方老街…等指定景點，找到「金門找金喜QR Code導覽牌」，掃碼後就能和關主「阿特」擲骰玩比大小遊戲，就可獲得金幣，集滿一定數量金幣，就可到配合活動店家兌換禮物，有文創小物、青草地冰棒、麵線、貢糖、一條根喉糖、特產店家消費抵用券…等多種好禮，數量有限送完為止。
觀光處長丁健剛表示，去年11月推出的「金門行動旅服」系統，至今已超過106萬瀏覽頁數，不受疫情影響，使用率非常高。現在特別在疫情趨緩時，辦理集章贈獎遊戲，整合景點、業者優惠…等資訊，吸引遊客前往店家佇留，創造遊客及業者雙贏。
觀光處說明，「金門行動旅服」系統，提供給踏上金門現地之遊客最即時、最智慧化的「吃、住、買、玩、賞、行」旅遊資訊，藉由行動PWA平台技術，無須下載即能輕鬆使用，操作功能清楚明瞭，很受好評。
這項系統目前已有近400家業者加入，具有管理權限，可自主管理店家頁面，露出店家及優惠資訊，增加攬客機會。今年度針對業者需求，推出「業者端導覽系統」，加強店家曝光度及提升品牌形象。歡迎更多在地業者踴躍申請加入，一同為金門在地觀光共創更多商機，電話：082-323550。金門行動旅服系統連結：https://pwa.kinmen.travel
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