金門行動旅服系統成立滿周年 推走訪景點掃碼換好禮

新冠肺炎疫情趨緩，為了吸引觀光客來金門旅遊，金門縣政府觀光處在「金門行動旅服」系統推出「金門找金喜」集章贈獎活動，自即日起至11月30日，民眾只要在金門12個指定景區，開啟手機掃碼後玩遊戲、得金幣，金幣越多可兌獎品就愈好康。

民眾參加「金門找金喜」活動，只要到清金門鎮總兵署、獅山砲陣地、南石滬公園、林厝砲陣地、西方老街…等指定景點，找到「金門找金喜QR Code導覽牌」，掃碼後就能和關主「阿特」擲骰玩比大小遊戲，就可獲得金幣，集滿一定數量金幣，就可到配合活動店家兌換禮物，有文創小物、青草地冰棒、麵線、貢糖、一條根喉糖、特產店家消費抵用券…等多種好禮，數量有限送完為止。

觀光處長丁健剛表示，去年11月推出的「金門行動旅服」系統，至今已超過106萬瀏覽頁數，不受疫情影響，使用率非常高。現在特別在疫情趨緩時，辦理集章贈獎遊戲，整合景點、業者優惠…等資訊，吸引遊客前往店家佇留，創造遊客及業者雙贏。

觀光處說明，「金門行動旅服」系統，提供給踏上金門現地之遊客最即時、最智慧化的「吃、住、買、玩、賞、行」旅遊資訊，藉由行動PWA平台技術，無須下載即能輕鬆使用，操作功能清楚明瞭，很受好評。