林皇宮婚宴場將變施打站！網友戲稱打完可馬上吃buffet

高雄市疫苗施打站傳選在大型婚宴餐廳「林皇宮」，在網路PTT引發熱議，有網友好奇「可以邊打邊看秀嗎」，有人則戲稱，「打完馬上吃buffet 很方便」，高市衛生局表示，是因左營區施打量較大，所以首度選擇大型餐廳飯店合作，作為疫苗施打地點。

不少網友近日上網預約注射疫苗，發現明天起也可在「高雄林皇宮」施打，由於前所未有，掀起熱議。

網友紛PO文表示，「這次選擇疫苗施打地點，居然有林皇宮！」「可有鄉民在林皇宮打過疫苗？」是哪個醫療團隊支援；「預約時也看到了！差點因為好奇心選下去」；「能邊吃邊打嗎？」「在皇宮打疫苗蠻有趣的」、「打完馬上吃buffet很方便」；「在皇宮打疫苗蠻有趣的啊」。

高雄林皇宮鄰近博愛路主幹道，由「林園婚旅集團」斥資興建，樓高9層，內部規劃9個宴會廳，最多可同時容納6千人。由於地點距離疫情期間一直充做大型注射站的漢神巨蛋不遠，有網友質疑是否巨蛋不能借，改借林皇宮？

高雄市衛生局解釋，明起要進行第12期疫苗接種，因左營區施打量能較大，要多方尋找場地大的地方，感謝對方願意配合，民眾可在1樓報到過卡，上2樓施打。