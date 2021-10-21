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屏東東港迎王平安祭24日展開8天 管制交通

中央社 / 屏東縣21日電

屏東東港鎮東隆宮3年1科迎王平安祭即將於24日至31日展開，東港警分局今天表示，迎王祭典期間，每天預計動員警力、民防、義警、義交等約500人次維護治安及交通管制工作。

東港警分局發布新聞稿表示，24日至31日每天上午8時至晚上11時（警方將視活動狀況彈性調整）進行交通管制，汽、機車一律禁止駛入東隆宮附近街道及廣場。

警方表示，管制地點包括中正路與光復路口（菜堂橋）、光復路與東隆街口（宮前橋前）、光復路與東隆街口（溫府正修堂前）、東隆街成珍香餅舖前路口、東隆街成珍香餅舖後方路口、共和街口東隆國小後門路口、共和街（東隆宮後方路口）、芳都橋北端。

另外，24日鎮海公園「請王」會場管制地點為鎮海路沿線北起豐漁橋南至鎮海公園，東起嘉新路沿線至嘉蓮宮西至鎮海路30-11號前。

警方表示，駕車民眾可停車位置有光復路道路兩側、成功路、共和社區道路兩側、漁市場停車場及華僑市場立體停車場，建議香客或遊客儘量搭乘大眾運輸進入東港鎮。

警方指出，自行駕車由國道1號經台88或國道3號進入東港鎮，車輛可就近停放共和社區、光復路段或成功路臨時停車場；經進德大橋可停放華僑市場及漁市場停車場。

東港 停車場 國道

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