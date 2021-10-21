5倍券刺激飯店餐飲業！高雄「工作IN高雄 雄讚」辦徵才

高雄市拚疫後經濟及就業市場需求，勞工局10月23日下午2點至5點，在高雄市立圖書館總館1樓戶外廣場辦舉辦「工作IN高雄 雄讚！」徵才活動，共有22家知名廠商設攤，提供超過1千個工作機會，民眾可來找好頭路。

勞工局表示，在五倍券的加持下，不少飯店及餐飲業者瞄準疫情降級後的商機，開始啟動徵才計畫。高雄洲際酒店預計將於第四季開幕，釋放多項職缺；麗尊酒店、雲雀國際餐飲、三商餐飲集團及21風味館也持續招兵買馬，共提供近200個工作機會，其中內、外場儲備幹部薪資上看4萬元。

知名科技製造業包含群創光電、日月光集團、華東科技、台灣捷康等11家廠商，提供超過700個職缺，其中日月光及群創光電釋出逾百名設備工程師職缺，最高薪資逾5萬元。

徵才活動也配合勞動部加碼紓困「安穩僱用計畫 2.0」延長申請，現場邀集5家安穩計畫廠商辦理專案徵才，讓失業民眾安穩就業又可申請就業獎勵津貼。想參加面試的求職朋友快加入「安穩僱用2.0計畫」，實施期間至明年6月30日。

23日當天還有針對18至35歲青年，提供免費的「CPAS職業適性診斷測驗」，並安排專業顧問進行諮詢服務，幫助釐清個人職涯發展與從業方向。因名額有限，採預約制，有興趣的青年朋友可事先向前鎮就業服務站預約報名。