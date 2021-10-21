灰面鵟鷹過境墾丁創新高 保七警夜逮獵鷹人

灰面鵟鷹過境墾丁截至昨天為止有11萬4805隻，創下歷年秋季新高；保安警察第七總隊第八大隊19日夜間執行「護野鳥反獵鷹」勤務，在滿州鄉查獲1名獵鷹人，依法送辦。

有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹，今年受到颱風圓規外圍環流影響，沒在國慶日過境墾丁，但從15日開始，每天都有上萬隻或近萬隻灰面鵟鷹過境，墾丁國家公園管理處統計，截至昨天為止，已有11萬4805隻過境墾丁，創歷年秋季新高。

墾管處統計，今年已突破去年10萬362隻的過境數量，自2019年7萬餘隻過境新高後，去年跟今年都不斷刷新灰面鵟鷹過境數量。

墾管處解說教育課長馬協群接受中央社記者訪問時表示，除了氣候因素外，墾丁國家公園及執法單位近年積極投入反獵鷹及生態教育，盜獵數量減少，與猛禽過境數量攀升呈現正相關；另外，還有繁殖地日本、中國東北和西伯利亞及過冬地菲律賓等的保育也會影響灰面鵟鷹數量。

馬協群表示，在早期，由於日本人喜歡猛禽標本，台灣人獵鷹情形嚴重，再加上灰面鵟鷹在恆春半島棲息的滿州鄉，當地人因貧窮以每年秋天過境的灰面鵟鷹補充蛋白質，因此有獵鷹習慣，早期因此台灣有句諺語「一萬死九千」，足見當時獵鷹的嚴重，國家公園成立後進行護鷹行動，30多年來有了成果。

保七總隊第八大隊發布新聞稿表示，19日在滿州鄉永靖村查獲1名50多歲的男子以空氣長槍獵捕灰面鵟鷹，被警方當場查獲，他自稱是要食用，還沒獵捕到就被查獲，警方將依據野生動物保育法移送法辦，獵捕、宰殺可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。