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屏東瘋迎王即將熱力登場 動畫片看熱鬧也看門道
3年1科的屏東三大迎王平安祭典，不僅是具規模與代表性的宗教文化慶典，也凝聚遊子對家鄉的情感，2010年列入國家重要民俗無形文化資產，被形容是「一生一定要參與一次的宗教民俗盛會」；三大迎王祭24日由東港東隆宮率先登場，縣府以文化觀光推動屏東迎王，今年特別由教育處製作迎王動畫影片並設計學習單，讓在地文化幼苗向下紮根，也讓更多人看熱鬧也看門道。
今年為辛丑正科年，屏東三廟迎王平安祭典舉辦時間已定，東港東隆宮10月24日至31日、南州鄉溪洲代天府11月17日至22日、琉球鄉三隆宮12月3日至9日；為迎接為期3個月的屏東迎王平安祭典，縣府將製作的屏東迎王動畫影片，讓東港鎮、南州鄉及琉球鄉和周邊鄉鎮的國小學童，透過觀看迎王動畫影片並配合學習單，了解家鄉的本土文化。
東港鎮東隆宮、南州鄉溪洲代天府、琉球鄉三隆宮每3年1科舉辦迎王平安祭典，縣長潘孟安了解迎王平安祭典對沿海鄉鎮的意義和重要性，認為文化必須傳承，今年傳播暨國際事務處除印製導覽摺頁，讓民眾了解屏東迎王相關古禮科儀知識，教育處也以多媒體資訊方式製作屏東迎王動畫影片，將迎王文化的精髓與底蘊，透過淺顯易懂方式呈現，讓更多人認識敬天愛人的王爺信仰文化。
屏東迎王動畫影片首先介紹8天7夜的東港迎王，東港迎王的歷史最悠久，王船遶境的陸上行舟相當壯觀，尤其是最後一天壓軸的送王船儀式；南州迎王是3鄉鎮中唯一不靠海，請王和送王時得到林邊鄉崎峰村海邊進行；最後介紹琉球迎王最出名的「遊縣吃縣、遊府吃府」，展現琉球人的熱情。迎王平安祭典有13個科儀，每一科儀都遵循古禮進行，儀式考究、隆重盛大。
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