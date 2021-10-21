全台唯一航太NADCAP認證在高雄 12廠商獲授證

為與國際接軌，協助業者搶進供應鏈，高雄市經發局舉辦全台唯一的「航太NADCAP熱處理認證課程」，昨天進行授證儀式，共有12家廠商獲證，其中有8家為高雄在地廠商。

經發局今天發布新聞稿表示，今年適逢航太NADCAP（國際航太和國防工業供應商認證體系）熱處理認證每15年大改版，經發局18日起舉辦「航太NADCAP熱處理認證課程」，並於昨天授證。共有公準、駐龍、漢翔、晟田、朝宇、嘉華盛、長亨、復盛、台灣穗高、榮剛、寶一、豐達科等12家廠商獲證。

獲證廠商公準總經理蘇虹音表示，經發局多年來辦理國際級認證培訓課程，規模逐年擴大，吸引更多航太廠商提升特殊製程技術、鞏固核心能量，也在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間透過線上國際商洽會、展覽等方式，協助在地航太業者開闢商機。

駐龍發言人李汶育說，飛機愈來愈先進，對於航太零組件要求也逐步提高，其中熱處理就是最重要的特殊製程之一，幾乎是所有供應廠必備的NADCAP認證項目。且新版熱處理加入新的設備品質校驗技術及數位化數據，也是國際大廠波音、空中巴士重點要求項目。

經發局長廖泰翔表示，高雄金屬製造業已構建出完整航空零組件製造聚落，聚焦引擎零組件、結構件、扣件、鑄造件等產品，占台灣航太產業總產值約3成，未來包含仁武產業園區、橋頭科學園區亦將招募航太產業進駐，經發局也將持續接軌國際舉辦認證課程，打造航太高雄隊。

經發局表示，今年除已結訓的「航太NADCAP熱處理認證課程」，11月9日、10日將舉辦免費「NADCAP概論」與「AS 9100」入門課程，聘貝爾國際檢驗認證集團講師，協助更多廠商取得進入航太產業門票，目前已吸引逾50人報名。