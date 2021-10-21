快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

全台唯一航太NADCAP認證在高雄 12廠商獲授證

中央社 / 高雄21日電

為與國際接軌，協助業者搶進供應鏈，高雄市經發局舉辦全台唯一的「航太NADCAP熱處理認證課程」，昨天進行授證儀式，共有12家廠商獲證，其中有8家為高雄在地廠商。

經發局今天發布新聞稿表示，今年適逢航太NADCAP（國際航太和國防工業供應商認證體系）熱處理認證每15年大改版，經發局18日起舉辦「航太NADCAP熱處理認證課程」，並於昨天授證。共有公準、駐龍、漢翔、晟田、朝宇、嘉華盛、長亨、復盛、台灣穗高、榮剛、寶一、豐達科等12家廠商獲證。

獲證廠商公準總經理蘇虹音表示，經發局多年來辦理國際級認證培訓課程，規模逐年擴大，吸引更多航太廠商提升特殊製程技術、鞏固核心能量，也在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間透過線上國際商洽會、展覽等方式，協助在地航太業者開闢商機。

駐龍發言人李汶育說，飛機愈來愈先進，對於航太零組件要求也逐步提高，其中熱處理就是最重要的特殊製程之一，幾乎是所有供應廠必備的NADCAP認證項目。且新版熱處理加入新的設備品質校驗技術及數位化數據，也是國際大廠波音、空中巴士重點要求項目。

經發局長廖泰翔表示，高雄金屬製造業已構建出完整航空零組件製造聚落，聚焦引擎零組件、結構件、扣件、鑄造件等產品，占台灣航太產業總產值約3成，未來包含仁武產業園區、橋頭科學園區亦將招募航太產業進駐，經發局也將持續接軌國際舉辦認證課程，打造航太高雄隊。

經發局表示，今年除已結訓的「航太NADCAP熱處理認證課程」，11月9日、10日將舉辦免費「NADCAP概論」與「AS 9100」入門課程，聘貝爾國際檢驗認證集團講師，協助更多廠商取得進入航太產業門票，目前已吸引逾50人報名。

空中巴士 疫情 COVID-19

延伸閱讀

暌違半年 高雄神農市集10/23、10/24重新登場

民進黨立委為城中城及陳柏惟祈福 遭外界質疑火速取消

綠委要為城中城及陳柏惟辦祈福會 凌濤：對得起46條人命？

高雄國慶焰火發射筒海上漂 市府：第一時間馬上處理

相關新聞

屏東瘋迎王即將熱力登場 動畫片看熱鬧也看門道

3年1科的屏東三大迎王平安祭典，不僅是具規模與代表性的宗教文化慶典，也凝聚遊子對家鄉的情感，2010年列入國家重要民俗無...

台南老舊住商大樓問題多 住戶呼籲當局正視

鑑於高雄城中城大火，台南市中西區康樂街有棟10層樓的住商混合型大樓，住戶反映，大樓已是39年的老建築，沒有消防設備，沒有...

灰面鵟鷹過境墾丁創新高 保七警夜逮獵鷹人

灰面鵟鷹過境墾丁截至昨天為止有11萬4805隻，創下歷年秋季新高；保安警察第七總隊第八大隊19日夜間執行「護野鳥反獵鷹」...

80歲華僑張冬凝退休創辦夏威夷中國日報 覓有志者投入

80歲華僑張冬凝是美國註冊會計師，退休後從佛羅里達遷居夏威夷，7年前創辦「夏威夷中國日報」，一圓年輕時想投入新聞志業的夢...

暌違半年 高雄神農市集10/23、10/24重新登場

因疫情暫停舉辦的高雄「神農市集」，本周末起一連兩天將在凹子底森林公園-至聖路重新登場，下午3點到晚上9點來逛，可選購高雄...

「一顆原豆看世界」 50年老店豆油伯進駐屏東勝利星村

屏東縣竹田鄉的「豆油伯」將邁入第50年，進駐屏東市勝利星村創意生活園區，以「原豆釀造的台灣雜糧飲食體驗」結合商業空間經營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。