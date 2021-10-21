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台南老舊住商大樓問題多 住戶呼籲當局正視

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
住戶反映，大樓住了68戶人家，然而，沒有消防設備，沒有管委會及管理員，出入複雜，尤其，高雄城中城大火，讓住戶難免心慌慌。記者邵心杰／攝影
住戶反映，大樓住了68戶人家，然而，沒有消防設備，沒有管委會及管理員，出入複雜，尤其，高雄城中城大火，讓住戶難免心慌慌。記者邵心杰／攝影

鑑於高雄城中城大火，台南市中西區康樂街有棟10層樓的住商混合型大樓，住戶反映，大樓已是39年的老建築，沒有消防設備，沒有管委會及管理員，出入複雜，一旦發生火警，後果恐不堪設想。台南市消防局指出，該棟大樓目前沒有管委會，今天將實地現勘相關消防設備設置，提供因應對策。

消防局指出，該棟大樓1樓餐廳有列管在案，且依餐廳所提使用執照所示，該建築物為1981年建照，10層樓建築物，現場無管理室，也無管委會。消防局接獲反映，今天將現勘相關消防設備設備，了解實際情況。

住戶指出，大樓住了68戶人家，然而，沒有消防設備，沒有管委會及管理員，出入複雜，尤其，高雄城中城大火後，讓住戶難免心慌慌。為防止災難發生，住戶希望台南市府相關單位重視，防患未然，讓住戶能有安全居住環境，能住的更安心。

台南 建築

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