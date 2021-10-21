高榮大武分院趕工招募人力 拼明年六月完工十一月啟用

高雄榮總在陸軍大武營區舊址興建屏東大武分院，工程經費達94.6億元，預計明年6月完工，11月啟用。退輔會表示，新院將有450張病床，需要483名人力，但網羅當地人才不易，目前已招募到343人，將透過產學合作管道獲得充足人力。

退輔會表示，截至今年9月30日，大武分院興建預定進度41.77%、實際進度39.47%，落後2.30%。主要受疫情影響，導致出工率未如預期，造成施作進度落後。而為改善現狀，已協商廠商分區施作、調整工序及延長工時，並以提高工資、發放現金及趕工獎金等方式因應，且每周追蹤管考進度，將如期如質於111年6月完工，111年11月開幕營運。

退輔會表示，計畫書匡列的人力是為完成450床位開設的人力，目前人力培訓規劃於開幕前3年，即109至111年配合開幕時規劃的床位數，以階段式進行人員招募培訓。110年度預計招募人數累計達483人，截至9月30日完成343人招募，執行進度達71.01%。

但退輔會說，由於羅致在地人力不易，將持續與學校產學合作，及爭取「教育部補助大專校院辦理五年制專科學校畢業生投入職場展翅計畫」，以共同培育所需專業技術人力，預計於開幕前如期完成人力招募。