80歲華僑張冬凝退休創辦夏威夷中國日報 覓有志者投入

80歲華僑張冬凝是美國註冊會計師，退休後從佛羅里達遷居夏威夷，7年前創辦「夏威夷中國日報」，一圓年輕時想投入新聞志業的夢想。因應疫情與時代潮流，夏威夷中國日報也改為數位電子版，為華人與想了解台灣與中國的外國讀者提供資訊與觀點。

張冬凝說，父親是台灣的註冊會計師，身為家中長子，中國傳統家庭總盼著子承父業，於是他大學和研究所都專攻會計學，成為美國註冊會計師。但若當年可以自己選擇志願的話，他想選擇「新聞」做為一生志業。可父親告誡他說，會計是一個專門的技術，有了專門的技術，可以付房屋貸款，支付孩子的學費，如果你喜歡寫作、喜歡新聞，退休之後仍然有自由的選擇。

張冬凝大半人生從事財務和會計工作，曾在假日飯店系統Holiday Inn擔任區域副總裁和財務執行長，主管北美、中美、南美和加勒比海的業務，參加過巴西聖保羅、哥斯大黎加的皇冠假日飯店的興建和開業。在麗姿卡爾頓飯店擔任副總裁兼財務執行長時，參與了紐約麗姿卡爾頓飯店的籌籌建和開幕的工作，他也協助過澎湖的喜來登副董事長張翔閎，興建馬公喜來登。

從酒店工作退休後，張冬凝舉家自美國佛羅里達遷居夏威夷。他一直沒有忘記父親的話，退休後可以有自由，做自己真正喜歡做的事。也應了中國人常說的這句話「人生70才開始」，他在73歲這一年創辦了「夏威夷中國日報」，成了一直想做的報人。

張冬凝是高雄鹽埕光榮國小第二屆校友，10年前還回來母校揪老同學們辦了一場溫馨同學會。他回想小時候的導師朱劍峰對學生採取啟發式教育，講詩人李白、杜甫、辛棄疾、拜倫、雪萊、泰戈爾…，介紹德國作家雷馬克的「西線無戰事」、法國小說家羅曼‧羅蘭寫「約翰‧克里斯朵夫」等，十來歲的小學生聽得懵懂，但已在心中埋下種子，也打下文學基礎。

「夏威夷中國日報」以繁體、簡體分為A、B兩版，各有8頁，張冬凝也寫專欄、分享精闢觀點，培養讀者群。去年新冠疫情向全球侵襲，由於封城的原因，原在洛杉磯印刷的夏威夷中國日報，無法印刷後空運來夏威夷。張冬凝考量新時代潮流，夏威夷中國日報改為數位的電子版，對80歲的他來說，又是一個新的挑戰。「活到老學到老，我又有一個新的學習目標。」