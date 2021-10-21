「一顆原豆看世界」 50年老店豆油伯進駐屏東勝利星村

屏東縣竹田鄉的「豆油伯」將邁入第50年，進駐屏東市勝利星村創意生活園區，以「原豆釀造的台灣雜糧飲食體驗」結合商業空間經營，民眾來此展開一段跨領域、跨傳統與現代的飲食體驗。

豆油伯進駐勝利星村，在此也能買得到最受歡迎明星商品「兜遊冰」豆漿冰淇淋，採用與釀造醬油同樣的製作原料，再淋上豆油伯醬油及醬料，吃冰淇淋搭配醬油品嘗，讓人耳目一新。

豆油伯勝利星村品牌文化體驗館，以「體驗、分享、傳遞」為三大營運主軸，將各式釀造醬油的原料做為空間展示主角，讓消費者從「一顆原豆」開始各種緣分，認識台灣雜糧的變化與魅力。

空間設計充滿巧思，豆油伯與合作的4cus creative團隊以「一顆原豆看見一個世界」為靈感，商品躍身空間氛圍主角，運用多寶閣作為空間設計的主體，維持日式建築的方形牆板特點，在尊重文物建築體的限制，且不外加任何釘樁或層板的條件之下，依照牆面量身定做出一整面的多寶閣展架。以藝術性的視覺語彙，將傳統與現代風貌匯聚一堂，賦予新生，以創新的形象述說著傳統醬油走入台灣的餐飲生活故事。

豆油伯品牌行銷總監李明芳說，多年來豆油伯在屏東、高雄、台南、嘉義、花蓮等地與農民契作台灣大豆與小麥，包括產量極少的台灣原生種小黑豆做為釀造醬油的原料，雖從未開放釀造廠區做為觀光與品牌宣傳，透過農糧署的食物履歷登記，消費者可以完整追蹤產品原料來源。「豆油伯勝利星村品牌文化體驗館」以透明公開方式，讓消費者了解製作醬油的過程。