穿山甲博士鄭美珠蒞金 分享首冊繪本故事

離島散播書香！周大觀文教基金會創辦人周進華今天帶領周大觀全球熱愛生命獎章得主穿山甲博士鄭美珠前進金門，鄭美珠特別對首冊繪本「安地斯山的母親」現身說法，也講述自己的生命故事，鼓勵學子永不放棄。

周大觀文教基金會25年如一日，送愛金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球等捐贈10萬多冊勵志圖書，還每年舉辦讀出希望活動跨島撒播書香，今年帶著鄭美珠來到金門，包括前縣長李炷烽、副縣長李增財、周大觀文教基金會董事長郭盈蘭等人都到場見證。

「穿山甲博士」鄭美珠，1966年出生在台灣澎湖，從小罹患罕見如馬來西亞張四妹的穿山甲病「先天性魚鱗癬症」，她雖然眼睛沒眼皮、頭髮稀疏、說話含糊、視力不佳、聽力不靈敏，但她克服身體先天限制，10歲無師自通畫出一頭逼真的「黃牛」，在大家驚呼為「天才」聲中，進入小學讀書。

鄭美珠後來唸到大葉大學設計暨藝術學院碩士畢業、大同大學設計科學所博士候選人，並榮獲周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章，現任澎湖縣國際藝術交流協會理事長。

據了解，鄭美珠在25歲決心投入繪畫創作，超現實主義的夢境表現手法，頗有「洛可可」之風，迄專職藝術創作29年、成功個展38次，立志創辦「白美術館」回饋澎湖鄉親以及到澎湖觀光的國內外遊客-就像高更回饋大溪地以及慕名而來的全球觀光客，著有《沙底下的流星白鳥鄭美珠傳奇》等多種作，轟動全台、感動亞洲。

周進華則介紹「安地斯山的母親」一書主角，為聯合國教科文組織志工代表格羅莉亞•帕瓊，她知名記者的父親在採訪途中意外身亡，18歲還來不及悲傷的她，一肩扛起家庭負擔，自始至終積極樂觀、走過磨難，終身握緊記者正義筆桿，以聯合國教科文組織志工代表身分，60年如一日，帶著3位寶貝兒子以及號召全球有志之士永續反毒反貪，紮根教育，同時嘉惠千千萬萬弱勢就學就業、遠離毒品。