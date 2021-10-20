金門書展10月22日登場 優惠鄉親圖書打85折

曾經連續舉辦了14屆的「金門書展」，去年受新冠肺炎疫情影響，停辦了一年，今年在兩岸主承辦方的共同努力下，克服了重重困難，終於恢復舉辦。金門縣文化局今天表示，第15屆「金門書展」將於10月22日至24日於金門縣文化局南棟圖書館室外空地展出，歡迎書友踴躍前來參觀選購。

由金門縣文化局與海峽出版發行集團、福建新華發行集團、高雄市出版商業同業公會聯合主辦，福建省出版對外貿易有限責任公司承辦，除了在金門舉行外，也將在馬祖及台北等大專院校巡迴展開。本屆書展除了展銷近一年藝術、文學、生活等類別的簡體圖書外，還組織了文房四寶、德化白瓷、福州文創等產品，讓鄉親們感受圖書盛宴的同時，領略到福建的地方文化特色。

主辦單位表示，所有的圖書均優惠八五折給金門鄉親，叧書展期間內，凡在現場購買圖書及文創品項之發票，不限金額，均可掃取ＱＲ code參加發票登入抽獎活動，即有機會獲得咖啡機及超商禮卷等多項好禮，歡迎大家踴躍參加。

文化局指出，文化交流是發展兩岸關係的重要基石，金門書展已經成功舉辦了十四屆，如今，已成為海峽兩岸出版界與民眾共同參與的一項重要文化交流活動。盼以圖書為媒介、文化為紐帶，透過合作與交流，除了有助促進兩岸文化與華文出版業的發展，亦能豐富民眾更多元的選書管道，帶動金門讀書風氣。