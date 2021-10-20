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高雄國慶焰火發射筒海上漂 市府：第一時間馬上處理

聯合報 / 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
民眾發現高雄旗津海岸出現不少國慶焰火施放後的廢棄物。圖／民眾提供
民眾發現高雄旗津海岸出現不少國慶焰火施放後的廢棄物。圖／民眾提供

2021國慶焰火在高雄港區施放，活動已結束10天，今有市民跟議員陳情，在旗津海岸線看到焰火發射筒等廢棄物，質疑市府風光變活動卻沒有善盡清理之責。高雄市觀光局表示，國慶當天因大浪有2成發射筒被打掉落海，事發當時已完成海灘上的清理，但部分發射筒漂流到外海，只要有漂回都會馬上處理。

高雄市議員陳美雅表示，市府舉辦各種活動應要有完善規畫，不能辦完活動後卻留下滿地垃圾，尤其是環境、海洋汙染更是對環境造成殺傷力。

觀光局強調，雖然焰火施放是中央慶籌會辦理，但因場地在高雄，觀光局會持續留意並督促廠商處理。民眾若有發現掉落的發射管，也可透過1999轉觀光局通報。觀光局也表示，目前已有8成左右發射筒完成清理，只要有被潮汐帶回都會馬上處理。

陳美雅指出，市府竟然任由國慶焰火施放後的砲管跟鐵架漂流在海上、沙灘和港內造成環境汙染，這種不負責任的態度令人覺得不可思議，市府應檢討作為，不應該只有做半套。陳美雅要求市府盡快後續清理，還給市民乾淨空間。

觀光局表示，中央慶籌會的國慶焰火在高雄港及旗津南提布彈，國慶當天因天候外圍環流及滿潮雙重作用影響，導致旗津外海堤岸風浪大越堤，造成發射管捲落海面狀況。焰火發射管碰水後就無法使用，當天已要求廠商將高雄港內掉落的發射管清理完畢，部分漂流至外海部份，隨海流潮汐漂回，目前也持續巡視清理。

旗津海岸清理後的狀況。圖／高雄市觀光局提供
旗津海岸清理後的狀況。圖／高雄市觀光局提供
民眾發現高雄旗津海岸出現不少國慶焰火施放後的廢棄物。圖／民眾提供
民眾發現高雄旗津海岸出現不少國慶焰火施放後的廢棄物。圖／民眾提供
民眾發現高雄旗津海岸出現不少國慶焰火施放後的廢棄物。圖／民眾提供
民眾發現高雄旗津海岸出現不少國慶焰火施放後的廢棄物。圖／民眾提供
高雄市觀光局接獲通報後要求廠商至現場處理。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局接獲通報後要求廠商至現場處理。圖／高雄市觀光局提供
民眾發現高雄旗津海岸出現不少國慶焰火施放後的廢棄物。圖／民眾提供
民眾發現高雄旗津海岸出現不少國慶焰火施放後的廢棄物。圖／民眾提供

觀光局 國慶 海洋汙染 高雄市

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