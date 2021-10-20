高雄國慶焰火發射筒海上漂 市府：第一時間馬上處理

2021國慶焰火在高雄港區施放，活動已結束10天，今有市民跟議員陳情，在旗津海岸線看到焰火發射筒等廢棄物，質疑市府風光變活動卻沒有善盡清理之責。高雄市觀光局表示，國慶當天因大浪有2成發射筒被打掉落海，事發當時已完成海灘上的清理，但部分發射筒漂流到外海，只要有漂回都會馬上處理。

高雄市議員陳美雅表示，市府舉辦各種活動應要有完善規畫，不能辦完活動後卻留下滿地垃圾，尤其是環境、海洋汙染更是對環境造成殺傷力。

觀光局強調，雖然焰火施放是中央慶籌會辦理，但因場地在高雄，觀光局會持續留意並督促廠商處理。民眾若有發現掉落的發射管，也可透過1999轉觀光局通報。觀光局也表示，目前已有8成左右發射筒完成清理，只要有被潮汐帶回都會馬上處理。

陳美雅指出，市府竟然任由國慶焰火施放後的砲管跟鐵架漂流在海上、沙灘和港內造成環境汙染，這種不負責任的態度令人覺得不可思議，市府應檢討作為，不應該只有做半套。陳美雅要求市府盡快後續清理，還給市民乾淨空間。