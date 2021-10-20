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快儲水！高雄明天停水12小時 影響逾46萬用戶
台灣自來水公司公告，因辦理澄清湖廠69KV加壓站高低壓電氣設備檢驗，明天上午8點至晚間8點將針對三民區、鳥松區、鳳山區等7個行政區實施計畫性停水，共停水12小時，統計停水戶共16萬571戶，另降壓區域包含鹽埕、新興全區等8個行政區，共30萬4524戶，總計將影響46萬5095戶。
根據自來水公司官網公告，本次停水是為辦理110年度澄清湖廠69KV加壓站高低壓電氣設備檢驗，提醒民眾提早於停水前六小時完成儲水，避免集中再開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，也提醒停水期間要關閉抽水機電源，避免馬達空轉造成危險。
自來水公司第七區管理處公告，停水區域包含，
三民區：本和、寶中、寶華、本文、安康、寶盛、寶獅、寶民、鼎西、鼎中、寶業、本揚、本上、本安、本元、本武、寶德、寶泰、寶興、寶國、寶慶、寶珠、寶安、寶龍、寶玉、灣子、灣勝、灣利、博惠、灣愛、灣中、灣華、灣復、正興、正順、灣成、安寧、安吉、本館、安發、鼎盛、鼎強、鼎金、鼎力等里。
鳥松區：大華、鳥松、夢裡等里。
鳳山區：新強、忠義、武慶、武漢、忠孝、中和、新武等里。
苓雅區：福南、永康、正文、正大、民主、正心、五福、衛武、正義、正仁、建軍、文昌、正道、福西等里。
前鎮區：瑞南、瑞誠、瑞竹、瑞北、瑞西、瑞崗、瑞興、瑞文、瑞昌、瑞豐、瑞東、瑞和、瑞華、瑞隆、瑞平、瑞祥等里。
仁武區：考潭、文武、仁慈等里。
鼓山區：新民、延平、惠安、壽山、峰南、麗興、維生、哨船頭等里。
降水壓區域包含，鹽埕區、新興區、前金區、左營區全區。
鼓山區：忠正、內惟、前峰、光榮、平和、民強、厚生、裕豐、建國、登山、民族、龍子、樹德、寶樹、華豐、明誠、龍水、桃源、光化、綠川、河邊、自強、山下、裕興、正德、鼓岩、興宗、龍井、雄峰、鼓峰等里。
三民區：千秋、千北、立德、千歲、鳳南、興德、建東、港西、港東、港新、安和、達德、安生、德東、德行、精華、民享、安邦、達仁、達勇、同德、德智、德仁、達明、灣興、安宜、安泰、安東、十全、十美、德北、立誠、立業、博愛、長明、鳳北、豐裕、力行、鼎泰、德西、川東、裕民等里。
鳳山區：鎮北、埤頂、文山、北門、鳳崗、文英、鎮西、文華、文德、文福、協和、武松、忠誠、文衡、曹公等里。
仁武區：仁武、中華、大灣、灣內、烏林、高楠、後安、八卦、仁福、竹後、五和、仁和、赤山等里。
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