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金門海洋藝術季23日登場 縣府盼發展夜間觀光

中央社 / 金門縣20日電
因應COVID-19疫情趨緩，「2021金色寧境 金門海洋藝術季」23日開展。圖／金門觀光處提供
因應COVID-19疫情趨緩，「2021金色寧境 金門海洋藝術季」23日開展。圖／金門觀光處提供

因應COVID-19疫情趨緩，「2021金色寧境 金門海洋藝術季」23日開展，10大藝術裝置與土地的對話登場，每天展出到晚上，讓金門越夜越感性，縣府盼藉此發展夜間觀光。

金門縣政府今天發布新聞稿表示，去年烈嶼鄉舉辦的「白色秘境」海洋藝術季獲得熱烈回響，迎接COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情旅遊，今年在金寧鄉辦理「金色寧境」海洋藝術季，要持續透過不同藝術家視角，重新詮釋、活絡地方特色，更要讓金門觀光品牌年輕化。

縣府觀光處長丁健剛說明，這次藝術季邀請10組來自金門在地、台灣、日本、墨西哥藝術家團隊，以及5組在地社區團隊創作，以「生態的寧靜」、「生活的寧靜」、「歷史的寧靜」為題，以木竹架構、纖維創作、數位藝術、3D列印等不同手法，在金門特有的戰地遺址、歷史聚落、自然地景裡，透過藝術裝置作品與記憶對話，並與歷史、人和景觀形成一種生命共同關係，建構觀者與時間的心理知覺聯繫，同時也藉這個機會積極發展金門的夜間旅遊。

這些作品座落在金門和平紀念園區、古寧頭三營區W16據點、北山播音牆、北山海堤、湖下一營區、三角堡和雙鯉湖，每天上午9時到晚上8時展出。

23日開幕當天，觀光處將在古寧頭和平紀念園區舉辦送好禮活動。民眾與任一藝術品拍照並標註「金色寧境 金門海洋藝術季」上傳社群並公開分享，即可獲得「麻吉貓遊金門創意壁貼」，限量800個，送完為止。

金門 疫情 藝術家

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