醫護戴手套難打字 高雄長庚啟用AI口述病歷輸入

為解決醫護因穿著不便打字的防護衣、工作手套導致難以輸入病歷的問題，高雄長庚醫院與台灣人工智慧實驗室合作，開發AI零接觸口述輸入系統，已在急診室和篩檢站啟用。

高雄長庚紀念醫院今天發布新聞稿表示，5月中旬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，急診與防疫門診短時間內湧入大量篩檢民眾，醫師經常在篩檢多名病患之後，再一口氣輸入多名民眾的病歷，除考驗醫師記憶力也增加病歷缺漏或誤植的風險。此外，防疫門診必須穿著防護衣、手套，篩檢站的工作人員雙手也須在工作手套中，不便打字輸入。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）得知醫療需求後，組成專案小組，主動連繫急診部醫師邱義閔，運用語音辨識技術，完成符合防疫門診情境的口述問診語音輸入病歷系統，讓醫護人員得以即時口述輸入方式記錄患者臨床症狀、病史及相關資訊，並串接醫院病歷系統與傳染病通報系統，減輕醫護人員負荷。

高雄長庚院長王植熙表示，醫院現正積極運用大數據和人工智慧（AI）提升醫療品質，除導入AI零接觸口述病歷輸入外，還有AI輔助心電圖、超音波及X光影像判讀等。

王植熙也說，醫師們將與台灣人工智慧實驗室繼續合作「口述檢查報告輸入」，進一步訓練AI自然語音辨識、理解醫病問診內容，從對話中自動取得重要資訊摘錄成為電子病歷，同時利用相關資訊協助臨床醫師進行診斷與風險分級，提升病歷輸入品質與臨床照護安全。

高雄市長陳其邁也透過新聞稿表示，很高興高雄長庚醫院與台灣人工智慧實驗室合作開發零接觸口述病歷；高雄市政府今年初已籌組高雄聯合學習智慧醫療聯盟，會持續扮演好推手的角色，爭取國家和民間強大的資源，盼帶動高雄智慧醫療產業與臨床應用。

台灣人工智慧實驗室表示，自COVID-19疫情爆發，即投入大量資源協助科技防疫，成果包含台灣社交距離App、COVID-19胸腔X光自動檢測系統、病毒株溯源平台、老藥新用、pubmedKB醫療知識圖譜等。