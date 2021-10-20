不擔心家長隨時查看！保母：監視器畫面保障三方

高雄仁武11個月大蔡姓女嬰日前託給蔡姓保母照顧，受託第2天發生憾事，女嬰疑因跌倒撞擊頭部送醫不治，家屬氣憤難接受，女嬰祖父母認為，社會局應強制要求保母在公共空間裝設監視器，一旦出現爭議，至少有影像能還原過程。

30歲林姓保母是2個孩子的媽，愛孩子的她，3年前成為居家保母，目前照顧2個孩子，分別是11個月、1歲3個月大，她一入行當保母，就堅持裝監視器保障雙方，她會主動提醒父母「有空可以從手機開監視器看一下孩子」。她認為，裝監視器可保障雙方，時下雙薪家庭多，要讓家長能放心上班，萬一保母身體出狀況暈倒等，第一時間能報案者可能是家長，保護孩子也保護保母。

林姓保母說，她盡量讓孩子在監視器看得到的空間托育，孩子洗澡也從浴室搬到客廳洗，讓父母能看得到過程。她認為，家長看得到監視器連線畫面不會影響互信，反而對彼此都是保障。

「托育結束後關掉就無侵犯隱私！」林姓保母說，許多家庭式保母反對裝設監視器考量是顧及個人及家人隱私，其實托育結束後就能關閉連線，並不衝突。

林姓保母也說，她一些保母友人為自保有裝監視器，但不讓家長知道與監看，目的是讓出現爭議時能用影像還原真相。

市議員郭建盟說，事發過程沒有公正客觀判斷依據，不少保母家中其實有裝監視器，為兼顧保母隱私、兒童安全與保護雙方權益，社會局應建構「高雄保母資源地圖網站」，加註視訊設備相關資訊，透過官方平台媒合供需。