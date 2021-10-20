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高雄會計師的議員競選看板不翼而飛 今午報警追查

聯合報 / 記者林保光王昭月／ 高雄即時報導
將參選高雄前鎮小港選區市議員的會計師余宗熹指位在孔宅二街及孔宅六街路口的競選看板不翼而飛，請求警方處置。圖／余宗熹提供
將參選高雄前鎮小港選區市議員的會計師余宗熹指位在孔宅二街及孔宅六街路口的競選看板不翼而飛，請求警方處置。圖／余宗熹提供

預備在高雄前鎮、小港選區參選市議員的會計師余宗熹，疑懸掛在孔宅二街、孔宅六街的參選看板遭人惡意移除，今午到警局報案，要求查明。

余宗熹現為執業會計師，兼幼兒教育機構負責人，今午他向警方報案表示，位在小港區孔宅二街、孔宅六街路口借用私人土地圍牆懸掛一個半月的看板不翼而飛。

他表示，今天接獲支持者告知時還不敢置信，到場發現看板的確不見，因現場無監視器，經查環保局也未動手清除，懷疑同黨惡意或非理性支持者所為。

小港前鎮區目前共有民進黨鄭光峰、陳致中、林宛容，台聯吳明賜，國民黨陳麗娜、蔡武宏及無黨團結聯盟李順進等人在任，但綠營內菊系有前民進黨高雄市黨部前主委黃彥毓表態參選，會計師余宗熹自稱是獲民進黨正國會推派，角逐市議員。

余表示，他是獲高雄市前議長蔡見興舉薦，立法院長游錫堃支持，因與前總統陳水扁之子陳致中同選區，已遭黨內不同流派「關切」。

將參選高雄前鎮小港選區市議員的會計師余宗熹，因看板不見向警方報案。圖／余宗熹提供
將參選高雄前鎮小港選區市議員的會計師余宗熹，因看板不見向警方報案。圖／余宗熹提供

民進黨 高雄市 陳致中

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