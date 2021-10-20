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高雄會計師的議員競選看板不翼而飛 今午報警追查
預備在高雄前鎮、小港選區參選市議員的會計師余宗熹，疑懸掛在孔宅二街、孔宅六街的參選看板遭人惡意移除，今午到警局報案，要求查明。
余宗熹現為執業會計師，兼幼兒教育機構負責人，今午他向警方報案表示，位在小港區孔宅二街、孔宅六街路口借用私人土地圍牆懸掛一個半月的看板不翼而飛。
他表示，今天接獲支持者告知時還不敢置信，到場發現看板的確不見，因現場無監視器，經查環保局也未動手清除，懷疑同黨惡意或非理性支持者所為。
小港前鎮區目前共有民進黨鄭光峰、陳致中、林宛容，台聯吳明賜，國民黨陳麗娜、蔡武宏及無黨團結聯盟李順進等人在任，但綠營內菊系有前民進黨高雄市黨部前主委黃彥毓表態參選，會計師余宗熹自稱是獲民進黨正國會推派，角逐市議員。
余表示，他是獲高雄市前議長蔡見興舉薦，立法院長游錫堃支持，因與前總統陳水扁之子陳致中同選區，已遭黨內不同流派「關切」。
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