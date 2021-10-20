女嬰疑遭保母虐死 議員催生「高雄保母資源地圖網站」

高雄仁武本月發生11月女嬰在保母家墜地不幸喪命事件，氣憤網友灌爆蔡英文總統臉書。市議員郭建盟指出，事發過程沒有公正客觀的判斷依據，不少保母家中其實有裝監視器，為兼顧保母隱私、兒童安全與保護雙方權益，社會局應建構「高雄保母資源地圖網站」，加註視訊設備相關資訊，透過官方平台媒合供需。

社會局長謝琍琍答詢表示，仁武發生保母照護意外，站在社會局立場惋惜不捨，合格保母有缺失才會被撤照，高雄市的保母政策跟著衛福部走，如果保母願意在私領域空間加裝監視器，會與相關團體來討論建構保母資訊網的可行性。

高市議會下午進行社政業務報告質詢。郭進盟指出，仁武女嬰在保母家傷重不治，至今無法釐清真相，女嬰阿公認為社會局應要求保母加裝監視器；高雄市公立托嬰中心率全國之先安裝監視器，但在推動保母家監視器過程有不少聲音，保母團體擔心家長過度干預托育，對保母而言，不僅壓力大也會有隱私被侵犯問題，中央法規未訂定居家托育場域裝設雲端視訊紀錄器，衛福部也以涉及隱私、肖像權與個資法，尚未決議。

郭進盟說，台北市建構保母網站，設計資源地圖，高雄市府也應該建置高雄保母資源地圖網站，提供附註欄位讓自願裝雲端視訊紀錄器的保母資訊，提供保母端的視訊傳輸設備，以及家長對視訊傳輸設備的需求。

全高市有3千多名保母。議員邱俊憲也說，針對保母家裝監視器問題，或許大部分保母願意主動揭露資訊，社會局要趕快去整合與調查。