高市砸4250萬元 打造鳳山多處滯洪池

高雄市鳳山多次因大雨淹水，鳳山行政中心（鳳辦）前更是淹水熱區，當地忠義里居民遇大雨就開始搬家具，苦不堪言。為改善鳳山淹水狀況，水利局展開曹公圳、鳳辦綠地、青年公園滯洪池等整治工程，總經費約4250萬元。3項工程都要趕在明年汛期前完工，預計改善周遭忠義里、忠孝里、曹公里、鎮西里淹水問題。

水利局獲中央前瞻計畫經費3300萬元，將在鳳山行政中心綠地、青年公園兩處打造滯洪池，總滯洪量約1萬5500立方公尺，鳳山行政中心工程經費800萬元，滯洪量5000立方公尺。鳳山青年公園工程經費2500萬元，公園面積2萬9900平方公尺，滯洪量10500立方公尺。

鳳辦所在地忠義里里長李朝清表示，今年7月底高雄連日大雨，造成里上嚴重淹水，「忠義里根本是大型滯洪池」，他表示因聯合報大篇幅報導，使忠義里淹水備受矚目，讓中央、地方政府都重視此問題，終獲正式，希望這次的治水工程能有效改善鳳山淹水狀況。

市議員陳慧文表示，鳳辦所在地已淹水超過20年，她深刻體會當地里長、里民的困擾，另外在文山路、光復路一帶也常遇大雨就淹積水。她認為，科學治水相當重要，水利局要掌握每一次淹積水的成因、數據，才能研擬出最有效的治水方案。

水利局編列950萬元進行曹公圳分洪工程，工程於10月開工，主要將調整渠道坡度、興建分洪箱涵配及景觀改善、總長度約590公尺，預計在明年2月完工。水利局指出，鳳山火車站旁曹公圳為明渠，主要收集曹公路到澄清路及曹公圳南北兩側雨水，下游流入大港圳及寶珠溝，因下游大港圳通水斷面不足，加上排水支流複雜，造成上游曹公圳周遭一帶積淹水問題，分洪工程將以鳳山區仁義街為界，將仁義街以東地表逕流往東排放到鳳山溪，降低下游大港圳及寶珠溝排水系統負擔。

另外水利局目前也在規畫鳳山熱帶園藝試驗所一帶的漲皮湖、小貝湖治水工程，改善建國路、青年路、文化路等積淹水狀況。