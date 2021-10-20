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金門軍事營區活化標租 第2發后湖海濱公園開跑

中央社 / 金門縣20日電

金門縣政府今天表示，繼3月辦理獅山砲陣地營區委託經營，完成標租後，再針對「后湖海濱公園旅服賣店」、「音樂舞台賣店」，推出第2次標租案；11月2日現場看標，22日截止投標。

縣府觀光處發布新聞稿表示，金門戰地史蹟多樣而豐富，為加速閒置荒廢軍事營區有效活化運用，縣府透過公開標租引進民間創意思維及專業管理，提供遊客舒適便利的服務。

觀光處指出，第2次軍事營區活化標租，標案一標的物「后湖海濱公園旅服賣店」，面積約70.27平方公尺，每年標租金最低價格為新台幣20萬元；標案二標的物「后湖海濱公園音樂舞台賣店」，面積約53.26平方公尺，每年標租金最低價格15萬元。

這兩項標租案租期都以2年為原則，將視營運狀況及考評經營成效給予兩次續約機會，每次續約2年。考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可能造成業者營業不確定性，後續如園區景點封閉，可減免收取租金及經營權利金，盼吸引業者踴躍投標。

承租業者可配合海濱公園（軍事營區）範圍規劃，除了在地特色旅遊風情，並能以軍事、休憩健康、露營地、海域體驗等為發展主軸，希望藉由委外標租案，營造優質旅遊場域，建立品牌知名度。

詳細公告事項及標租文件可到金門縣政府全球資訊網下載。標案訂11月2日上午進行現場看標，投標時間自即日起至11月22日下午5時止，有興趣民眾請把握機會；如有疑問請洽詢082-318823分機62733王先生。

金門 露營

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