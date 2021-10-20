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申請納管倒數5個月 高市經發局籲業者儘速提出

中央社 / 高雄20日電

因應經濟部工廠管理輔導法修法，高市府今天提醒，105年5月19日前已從事低污染產業業者需在明年3月19日前提出申請納管，否則依法將遭停止供水及供電。

高雄市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，因應經濟部「工廠管理輔導法」修法規定要求特定既存低污染未登記工廠申請納管，經發局持續輔導業者，截至今年9月底已有逾2500家工廠提出申請書，並已核准1985家。

經發局長廖泰翔透過新聞稿表示，依照工輔法及相關原則規定，只要是民國105年5月19日前既存低污染未登記工廠，業者需在111年3月19日之前提出申請納管、3年內提改善計畫，計畫核定後在2年內依計畫完成改善、10年內取得特定工廠登記，合計公告實施後20年內取得土地及建築物合法使用並完成工廠登記。

經發局根據過去普查情況推估，高雄市約有近4000家農地工廠，與目前提出申請的2500家尚有一段距離。廖泰祥提醒，距離申請納管截止的時間剩5個月，呼籲業者儘速提出申請。

經發局指出，經濟部於110年6月21日公告「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，已取得特定工廠登記的業者若有用地變更需求，且符合條件者，應於公告實施後20年內取得土地及建築物合法使用並完成工廠登記，最遲應於121年3月19日前檢具相關書件提出申請。

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