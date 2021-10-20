雄中全盲生黃崇恩苦練 奪台北視障音樂節鋼琴首獎

高雄中學音樂班全盲學生黃崇恩，從小苦練琴技，今年在第29屆台北視障音樂節音樂大賽，以法國知名作曲家聖桑的練習曲作品111第6號觸技曲，技驚四座，勇奪在校組鋼琴第1名。

黃崇恩因早產而失明，原本就讀明華國中，後來以精湛琴技考上高雄中學音樂班，校方每天有陪伴人員協助他來往校園各教室和場館，課本與樂譜也有專用點字版本，還有完善無障礙空間，讓他可自在移動和學習。

高雄中學發布新聞稿表示，黃崇恩去年才開始對外參加比賽，第28屆台北視障音樂節音樂大賽，黃崇恩以李斯特的Widmung奉獻獲第2名；今年10月以更具挑戰性的聖桑（Camille Saint-Saens)練習曲作品111第6號觸技曲，挑戰第29屆大賽，這首曲子難在雙手交錯的機會很高，對視障生難度更大，琴鍵定位需要很純熟的技術和練習。

教育局副局長陳佩汝說，完全無法分辨這是全盲學生的琴聲，雙手宛如長了眼睛在琴鍵間跳躍，隨著雙手的移動，鋼琴聲搭乘著小提琴的弦樂，是十分動人的演奏。

黃崇恩的音樂路需要比一般人更多協助，在高雄市教育局前局長王進焱引介下，八譽國際蘭馨交流協會創會長陳靜代表會員致贈新台幣5萬元獎學金。高雄中學表示，校方也正和家長會及校友會聯繫，未來將提供黃崇恩更多持續性協助。