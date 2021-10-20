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陳其邁滿意度吊車尾 高市議會藍綠黨團看法歧異
「2021年縣市長施政滿意度」調查結果出爐。高市議會國民黨團表示，陳其邁只獲得67.3分，排行第19名、全國倒數第4名，蜜月期已過，描繪遠景成空洞大餅，若民調在城中城大火後進行，滿意度恐怕更低，值得警惕。民進黨團則捍衛說，陳其邁推動橋科、捷運延伸路線等案攸關高雄百年發展，建設成果很快會呈現出來。
國民黨團表示，陳其邁提出的「緊緊緊」、「兩年拼4年」等口號，市民疲乏麻痺，在此次疫情中，高雄非重災區，應有餘力努力市政，卻過度行銷適得其反。
國民黨團總召童燕珍補充，高雄市民不被華麗口號蒙蔽，始終以高標準要求政治人物，大方的給任何人機會，但不會盲目跟隨，陳其邁應該要更腳踏實地做事。
針對國民黨批評，民進黨團總召鄭光峰回應，市民對陳其邁及市府團隊努力有目共睹，基層有感，如橋頭科學園區的設置已啟動實質開發作業，捷運岡山路竹延伸線興建工程發包中，捷運黃線明年動工，所有重大建設工程全面啟動。
幹事長黃文益說，市府規畫「南部半導體S廊帶」，要打造高雄成為最有價值的半導體產業鏈城市，另有世界龍頭半導體業者將進駐，可有效翻轉高雄產業型態。
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