馬祖梅花鹿遭海廢纏繞鹿角 熱心民眾協助脫困

遊客在網路分享馬祖大坵梅花鹿遭海洋廢棄物纏住獲熱心民眾協助脫困訊息。連江縣產發處接獲居民通報後，派獸醫師前往處置，梅花鹿已脫困重返山林。

陳姓民眾今天接受記者訪問表示，昨天發現鹿隻因海漂保麗龍受困，繩子纏在鹿角上，且鹿隻泡在海水坑中，因此採取協助措施，但鹿隻緊張具有攻擊性，持續呈現衝撞行為，所以只來得及將主繩切斷，而鹿隻因踩踏到岩石而腳部受傷。

大坵船隻業者梅花公主號吳姓船員今天告知記者，昨天在大坵碼頭遇到已脫困的受傷鹿隻，仍有尼龍線纏繞鹿角，便想協助梅花鹿砍斷纏繞物，但因為鹿隻緊張遭鹿角襲擊，僅是小擦傷並無大礙。

因遊客在臉書社團分享，許多民眾轉傳梅花鹿遭廢棄保麗龍纏住，需要派員前往處理資訊，而連江縣政府產發處接獲北竿居民通報後，昨天已有獸醫師前往處理，但鹿隻已脫困重回山林。

連江縣政府產發處漁牧科長賴文啟今天接受記者電話訪問表示，昨天上午接獲民眾通報梅花鹿受困後，因具有跨島移動問題，下午海象許可隨即前往處理，但鹿隻因受民眾持續幫助解繩，綑綁主繩鬆落，梅花鹿也因此脫困。

為掌握鹿隻緊急狀況跟照顧動物健康問題，科長賴文啟表示，感謝民眾熱心協助通報野放梅花鹿狀況，未來希望民眾若發現梅花鹿特殊情況，可立即通報連江縣產業發產處漁牧科，協助描述鹿隻明確狀況，或撥打電話通報連江縣政府，以免錯過動物救援時間。