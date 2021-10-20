快訊

高端發布重訊前至少9次交易爆量 藍委：內線交易事證很明確

城中城善款激增破億 里長：多人冒名想登記成住戶

國民黨告瀆職要組調查小組 陳其邁：承擔所有責難

中央社 / 高雄20日電

高雄市國民黨議員今天提案成立「城中城火災」議會專案調查小組，國民黨立院黨團也到監察院告發高雄市長陳其邁瀆職；陳其邁說，照顧市民責無旁貸，所有責難都會承擔。

國民黨KK政線議員陳麗娜、李眉蓁、鍾易仲上午在議會召開記者會，宣布在議會提案成立「城中城火災」議會專案調查小組。

陳麗娜表示，法律責任由司法來調查釐清，議會將針對市府在行政管理上是否有疏失、是否有行政責任及涉及國賠等進行調查，希望不分黨派，一起支持成立議會專案調查小組。

鍾易仲說，提案後，會尋求國民黨全體議員連署，甚至在大會上爭取其他黨支持，盼組成中立、跨黨派的調查小組。調查小組成立後，可要求市府提供相關資料，讓證據和事實說話，避免官官相護。

國民黨議員提案成立調查小組，國民黨立院黨團今天也前往監察院告發陳其邁瀆職。陳其邁上午在殯儀館接受媒體聯訪回應表示，他身為高雄市大家長，照顧市民他責無旁貸，所有責難，他都會承擔。

陳其邁強調，市府正在進行沒有管委會老舊建物的逃生障礙拆除工作，同時用專案方式補足老舊大樓警示器、滅火器等消防設備，並擬從嚴規定8樓以上住宅須定期提出公安申報，尋求議會支持擬訂自治條例及盼中央配套修法，加強管理力道。

此外，高雄市城中城大樓火警今天頭七，日前有議員發起默哀，今天進行社政部門業務質詢，社政小組召集人陳幸富再度發起默哀，在場議員與備詢官員起立哀悼。

國民黨 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

藍委監院陳情 控陳其邁甩鍋「城中城」責任

影／還罹難者公道！藍營赴監院告發陳其邁：別甩鍋

影／國民黨團監院告發陳其邁瀆職 綠委籲藍營不要抺黑

高市議會藍營要組專案小組調查大火 陳其邁：責難我擔

相關新聞

陳其邁滿意度吊車尾 高市議會藍綠黨團看法歧異

「2021年縣市長施政滿意度」調查結果出爐。高市議會國民黨團表示，陳其邁只獲得67.3分，排行第19名、全國倒數第4名，...

粄條文化節IN六堆 10/23熱鬧登場

六堆300年、粄條文化節IN六堆，10月23日在屏東公園、10月30日在潮州泗林健走步道，邀請民眾周末闔家走出戶外，參與...

第6屆「金門文化獎」揭曉 3位大師獲獎 獎10萬

一年一度的「金門文化獎」昨揭曉，第六屆「金門文化獎」共遴選出三位得獎人，包括南管達人陳金潭、詩人許水富及版畫大師黃世團。...

推橋科 北高雄新興蛋黃區成形

高雄市政府推橋頭科學園區拚產業升級，但住宿、生活設施不足，恐難吸引高科技廠商進駐，市府與廠商合力開發捷運南岡山站外土地，...

高雄里鄰長助防疫 議員盼補貼

高雄長輩近期正接種第二劑疫苗，各區公所動員全市891名里長、1萬7278名鄰長協助發通知單，有里長溫馨接送，辛勞奔波。市...

348歲旗津天后宮 重啟宮門

有348年歷史高雄市定古蹟「旗津天后宮」，歷經3年多修復，再啟宮門。文化部、市府與民間籌資近5千萬，邀泥塑、木雕、彩繪等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。