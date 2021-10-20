國民黨告瀆職要組調查小組 陳其邁：承擔所有責難

高雄市國民黨議員今天提案成立「城中城火災」議會專案調查小組，國民黨立院黨團也到監察院告發高雄市長陳其邁瀆職；陳其邁說，照顧市民責無旁貸，所有責難都會承擔。

國民黨KK政線議員陳麗娜、李眉蓁、鍾易仲上午在議會召開記者會，宣布在議會提案成立「城中城火災」議會專案調查小組。

陳麗娜表示，法律責任由司法來調查釐清，議會將針對市府在行政管理上是否有疏失、是否有行政責任及涉及國賠等進行調查，希望不分黨派，一起支持成立議會專案調查小組。

鍾易仲說，提案後，會尋求國民黨全體議員連署，甚至在大會上爭取其他黨支持，盼組成中立、跨黨派的調查小組。調查小組成立後，可要求市府提供相關資料，讓證據和事實說話，避免官官相護。

國民黨議員提案成立調查小組，國民黨立院黨團今天也前往監察院告發陳其邁瀆職。陳其邁上午在殯儀館接受媒體聯訪回應表示，他身為高雄市大家長，照顧市民他責無旁貸，所有責難，他都會承擔。

陳其邁強調，市府正在進行沒有管委會老舊建物的逃生障礙拆除工作，同時用專案方式補足老舊大樓警示器、滅火器等消防設備，並擬從嚴規定8樓以上住宅須定期提出公安申報，尋求議會支持擬訂自治條例及盼中央配套修法，加強管理力道。

此外，高雄市城中城大樓火警今天頭七，日前有議員發起默哀，今天進行社政部門業務質詢，社政小組召集人陳幸富再度發起默哀，在場議員與備詢官員起立哀悼。