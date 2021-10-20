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粄條文化節IN六堆 10/23熱鬧登場
六堆300年、粄條文化節IN六堆，10月23日在屏東公園、10月30日在潮州泗林健走步道，邀請民眾周末闔家走出戶外，參與年度客家美食盛宴。
屏東縣政府客家事務處表示，今年適逢六堆開庄300周年，全年度慶典活動以「春耕、夏耘、秋收、冬藏」規劃，時序邁入10月秋收季節，意味著往昔客家先民們此時將歡喜收割全年辛勤耕耘的成果。
今年粄條文化節、除了延續「客家面帕粄、閩南粿仔以及新住民河粉」屏東粄條三兄弟品牌，讓粄條不僅是傳承客家的常民美食文化，期盼透節慶活動，讓更多民眾認識南部六堆客家。
客務處長陳麗萍說，六堆300年是歷史里程碑，文化傳承與推廣最平易近人的方式莫過於以美食為傳遞媒介，透過街頭巷弄的常民美食，讓更多民眾可以進一步了解，粄食源於客家先民生活、歲時祭儀及風俗相互交融出獨特的飲食文化。
陳麗萍說，屏東平原不僅滋養客家、閩南、原民與新住民等多元族群，也互相交織出多元的飲食文化，今年邀請在地不同族群社團共襄盛舉，端出既熟悉且熱情的媽媽口味、也象徵屏東土地上多族群的意象。
每年參與粄條文化節，內埔老街阿招姐面帕粄說，讓更多人認識粄條特色，還有許多遊客特別到老街尋訪。
活動官網或洽(07)3417561
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