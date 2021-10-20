第6屆「金門文化獎」揭曉 3位大師獲獎 獎10萬

一年一度的「金門文化獎」昨揭曉，第六屆「金門文化獎」共遴選出三位得獎人，包括南管達人陳金潭、詩人許水富及版畫大師黃世團。金門縣文化局表示，將視疫情發展，擇期將由金門縣長楊鎮浯公開表揚他們的成就及對金門的貢獻。

文化局表示，第一屆「金門文化獎」5年前頒給已故版畫大師李錫奇，以表揚李大師「遊藝一甲子，揮灑六十年，堪稱藝壇翹楚，金門之光」。第二屆起擴大公開甄選，今年是第六屆。

據了解，本屆金門文化獎遴選委員會共收到自薦或他薦者7位，文化局聘請包括金門大學校長陳建民、文化部文化資源司司長洪世芳、國立中央大學退休教授李國俊、金門文史作家黃振良、前金門美術學會理事長吳鼎仁及現任理事長唐敏達、第五屆文化獎得主李福井等七位學有專精社會公正人士組成甄選小組，進行遴選及評選工作，最後選出包括陳金潭、許水富及黃世團等三位。

其中，家住金沙斗門里的陳金潭是「南管音樂達人」，現年77歲。自幼在家鄉學習南管音樂，精通各種南管樂器，尤擅長唱曲，所習曲子甚多，嗓音清亮激揚，行腔華麗婉轉，為當代男性曲家佼佼者。為台灣知名南管樂團「漢唐樂府」網羅，參與赴美國、歐洲、日韓等國巡迴演出，贏得頗多掌聲。在台傳授南管，目前在台習南管稍有成者許多是他的入室弟子。

71歲的詩人許水富是榜林村人，專精繪畫、書法、文學、新詩寫作、廣告設計等。自幼喜歡文字和繪畫，攻讀美術系，涉獵跨界多元，書法、新詩寫作和設計，後以教職為生。

版畫藝術家黃世團，是金沙鎮西園村人，今年70歲，台藝大藝術研究所碩士、福建省師範大學古文學研究所博士。浸淫創作30多年，尤其在版畫藝術領域，作品在全國美展、全省美展等國內的重要競賽中都獲得極高獎項，獨特創作表現深受藝壇肯定。國美館也典藏了他8件傑出的版畫作品，其中包括多件競賽得獎作品。

文化局長許正芳指出，金門素來標榜「文化立縣」，有1700年的歷史，有深遠的文化精髓，需要我們大家去重視，設立文化獎的目的就是要表揚這些長期對金門文化有貢獻的傑出文化人，喚起大家對他們的尊重。