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這周輪你中了嗎？農遊券再開獎 2組幸運身分證末2碼出爐

搶農遊券商機 高雄市加碼推消費滿額贈高雄券

中央社 / 高雄20日電

高雄市政府推出農遊券加碼，凡在有與農遊券和高雄券合作的店家使用農遊券或紙本五倍券，滿500元即贈100元高雄券；此外也可抽電動機車、液晶電視等大獎。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響產業，中央推出振興五倍券與多款加碼券，其中農遊券預計發行面額888元，共146萬張，已於13日抽出第一批中獎者，並自25日起可以使用。高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，推出加碼好康。

農業局表示，市府與農民團體合作祭出好康三重送，民眾至可使用農遊券且為高雄券的合作發放店家，使用農遊券或紙本振興五倍券，消費每滿新台幣500元即加碼送100元高雄券；並且只要在高雄使用農遊券，就可免登錄抽大獎，共有電動機車、一年份農產品、液晶電視等600分好禮。

農業局說，各地農會也推出消費滿額即贈農遊活動等優惠，如美濃農會就推出持農遊券到超市消費滿888，加碼送農遊活動，可成為白玉蘿蔔或毛豆股東，11、12月到美濃體驗拔蘿蔔或採毛豆。

農業局統計，去年全台共發行每張面額250元計500萬張的農遊券，高雄市農業124個消費點，總共收約36.8萬張券，據農委會估計，整體帶動消費金額約3.7億元。

農業局長張清榮透過新聞稿表示，希望藉市府與農遊業者合作加碼提供更多優惠內容，提高遊客消費意願，行銷高雄農業、促進農村在地商機復甦，帶動振興經濟效果。

張榮清也說，28日至31日南台灣規模最大的食品展覽會「2021高雄國際食品展」將於高雄國際展覽館開展，同樣適用農遊券、紙本振興五倍券和相關優惠。

高雄市 農會 電動機車

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