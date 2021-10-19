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賣DeepfakeA片違法 律師：現行制度難保護被害人

數位性暴力無法可管 黃捷：現行罰則太輕

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員鄭孟洳指出，數位犯罪愈來愈多，市府要展開防範。記者徐白櫻／翻攝
高市議員鄭孟洳指出，數位犯罪愈來愈多，市府要展開防範。記者徐白櫻／翻攝

高雄市議員黃捷遭YouTuber小玉（朱玉宸）換臉製作不雅片，今日黃捷與另一市議員鄭孟洳在議會提出質詢，認為台灣針對數位性暴力和科技犯罪的法源不足，要求市府研擬對策。法制局、研考會指出，法制局有跟研考會合作，會洽詢律師公會來做服務，要嚴加譴責科技犯罪；高市警局設置科技犯罪偵查隊 ，盡力杜絕數位性暴力犯罪。

黃捷指出，數位性暴力在國外存在已久，台灣是昨天發生網紅小玉事件後才引起廣泛討論，科技犯罪可以在各式影片中造假，若出現在國防外交上相當危險，她昨天親自去報案才發現，台灣目前並無這類科技犯罪對應的法律，案件僅適用刑法妨害風化罪和妨害名譽罪，罰責很輕。

黃捷說，參考其他國家，韓國處5年有期徒刑或高額罰緩，反觀台灣沒有相關法令，市府針對此類被害人應有法律諮詢管道，也要掌握新型態犯罪。另位女議員鄭孟洳指出，數位犯罪愈來愈多，若市長陳其邁被套入他人影像上，若講不得體或危及國家安全言論，恐會形成國家危機，市府要展開防範。

局長王世芳說，在科技發達的時候，數位暴力氾濫，要有法律強制制裁，法制局有跟研考會合作法律諮詢，會洽詢律師公會服務。此外，若僅被換臉沒進一步犯罪是妨害肖像權，涉及民事損害賠償。研考會主委蔡宛芬說，譴責數位性暴力，還要加重罰責，高市警局設置科技犯罪偵查隊 ，若需要科技或相關應用服務，研考會有廠商可以對接，盡力杜絕數位性暴力犯罪案件。

高市議員黃捷說，法制局須了解數位性暴力犯罪型態，提供受害者法律諮詢管道。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃捷說，法制局須了解數位性暴力犯罪型態，提供受害者法律諮詢管道。記者徐白櫻／翻攝

小玉 黃捷

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