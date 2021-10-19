第6屆金門文化獎揭曉 陳金潭許水富黃世團獲殊榮

第6屆「金門文化獎」得獎名單今天公布，南管達人陳金潭、詩人許水富及版畫藝術家黃世團獲殊榮。金門縣文化局表示，將視疫情發展，擇期由縣府公開表揚他們的成就及貢獻。

金門縣文化局發布新聞表示，金門文化獎以金門籍、年滿70歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎者頒給文化獎章及證書，每人並頒發獎金新台幣10萬元。

文化局長許正芳表示，有1700年歷史的金門素來標榜「文化立縣」，有深遠的文化精髓，設立文化獎的目的在表揚長期對金門文化有貢獻的傑出文化人，喚起大家對他們的尊重，也是對傳統文化的重視。

第6屆金門文化獎遴選委員會共收到自薦或他薦者7人，最後經7名評審投票選出陳金潭、許水富及黃世團3人。

南管音樂達人陳金潭，是金沙斗門人，現年77歲。自幼在家鄉學習南管音樂，精通各種南管樂器，尤擅長唱曲，所習曲子甚多，嗓音清亮激揚，行腔華麗婉轉，為當代男性曲家佼佼者。為台灣知名南管樂團「漢唐樂府」網羅，參與赴美國、歐洲、日韓等國巡迴演出，贏得頗多掌聲。在台傳授南管，目前在台習南管稍有成者許多是他的入室弟子。

71歲的詩人許水富是榜林村人，專精繪畫、書法、文學、新詩寫作、廣告設計等。自幼喜歡文字和繪畫，攻讀美術系，涉獵跨界多元，書法、新詩寫作和設計。後以教職為生。旅居台灣的他常回金門參加文化交流活動，並受邀金門各項藝文評選委員工作。

版畫藝術家黃世團，是金沙鎮西園村人，今年70歲，台藝大藝術研究所碩士、福建省師範大學古文學研究所博士。浸淫創作30多年，尤其在版畫藝術領域，作品在全國美展、全省美展等國內的重要競賽中都獲得極高獎項，獨特創作表現深受藝壇肯定。國美館也典藏了他8件傑出的版畫作品，其中包括多件競賽得獎作品。