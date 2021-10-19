屏東低收獨老棲身陋屋 百工師傅服務協會合力解憂

屏東縣70歲獨居的李姓低收入戶，領有身心障礙手冊，長期洗腎，住屋老舊簡陋，鐵皮屋頂破損常漏水、臥室天花板損壞，礙於經濟狀況無法自行修繕，透過社會處轉介尋求屏東縣百工志願服務協會協助修繕，歷時半個月，昨天完工，志工今天為他歡喜入新厝 ，還帶來血壓機及營養品，讓他感動紅了眼。

結合縣內營造、水電、油漆、廚具裝修、泥水、鐵工、裝潢及木工等職業工會成立「屏東百工師傅志願服務協會」，疫情平穩後的首發服務個案是社會處轉介的李姓低收入戶；協會理事長王英吉、理事蔡武雄及總幹事王燕飛現勘，10月4日由屏東縣鐵工業職業工會理事長許宏彬帶領志工，協助換屋頂鐵皮及增設無障礙坡道，改善屋內漏水情形，並順暢輪椅進出。

5、6日由全國營造業總工會理事長王英吉、屏東縣營造業職業工會理事長蔡武雄及志工，打除浴池重新鋪設磁磚以增加活動空間，置換對外窗戶改善牆壁滲水；裝潢業職業工會理事長胡清江帶領工會夥伴置換臥室天花板及房門，避免坍落風險，讓老人家可以在安全無虞且舒適的環境中生活。

「愛心大匯流！」王英吉說，感謝中餐服務人員職業工會理事長蔡宙翰送上血壓機及營養品，大家一起做愛心；協會為持續辦理修繕弱勢案家居住環境，向縣府申請勸募計畫，10月12日獲縣府核准，勸募字號為屏府社政字第11048176800號，可洽協會窗口(曾先生，電話08-7338874)捐贈善款(銀行:元大銀行屏榮分行；帳號:21362000019672)，以利協會能夠完成更多弱勢居家環境修繕。