中油捐贈再生電腦給身障團體與國小 提升行政與教學

台灣中油公司煉製事業部副執行長曾繁鑫，今天代表捐贈25台電腦給高雄市身心障礙團體聯合總會，協助58個會員團體推動數位管理，提升身障者行政與服務能量；另外也捐贈30台再生電腦給高雄市十全國小，建構更完善的數位化學習環境。

曾繁鑫與資訊室主任陳勝義、經理謝長林、公關組經理顏清瑞等人，參加高雄市身心障礙團體聯合總會的捐贈儀式。立委許智傑說，中油捐再生電腦，讓學校及社會弱勢團體受益良多。這次捐贈給身心障礙團體聯合會，將帶給旗下弱勢會員更好的協助與照護。

曾繁鑫說，中油本著取之於社會、用之於社會的精神，支持各項公益及睦鄰工作，捐贈再生電腦也是回饋社會的表現。只要中油公司做得到，各項公益及回饋都將持續下去。

高市身心障礙團體聯合會理事長黃國良表示，58個會員中較弱勢的30個會員團體已出現募款艱困，更遑論買電腦的龐大支出。中油捐贈25台電腦，對會員是及時雨，可提升會員團體的行政能量。

岡山心橋勵友協會理事長蘇榮彬指出，心橋勵友協會缺電腦已數月，中油捐助的再生電腦可解燃眉之急；否則文書處理將告急。視障關懷協會理事長鄧元生表示，行政管理排班缺電腦已久，感謝中油雪中送炭。