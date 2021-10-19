金門老兵召集令 楊鎮浯上場體驗傳統「理頭鬃」

座落在金城市區的華華理髮廳，從民國67年開始經營，至今已43年，是不少老兵的金門回憶，金門縣長楊鎮浯今天專程到老字號「華華理髮廳」理髮，體驗最傳統的「理頭鬃」，理完髮後楊鎮浯直說，老師傅的技術很好，感覺清爽、年輕多了。

2021金門老兵召集令活動自10月15日展開，第三天完成任務的老兵，就已突破百人，反應超熱烈，楊鎮浯今天專程到老字號的特約商店「華華理髮廳」向老闆林壬華致意，並體驗最傳統的理髮。

林壬華回憶，他開業將近半世紀，與在金門服役的老兵有不解之緣，儘管老兵來來去去，但他從67年開業「服役」至今，長期支持老兵召集令活動成為特約店家，他說，每次活動總吸引很多當兵時的「老主顧」上門，他看到他們，也很開心，彼此宛如家人一般。

林壬華說，許多老士官長到店，都會指定要用第一代、最傳統的吹風機，回金時一定會來看看這吹風機，直說這些「老古董」用起來，有特別的情感。

民國71年在烈嶼服役的老兵李致遠今天也到場理髮，李致遠說，以前在烈嶼服役時，他都會到最熱鬧的東林街上去理髮，但在大膽島的那半年沒有理髮廳，是由班長克難的幫他們剪，他曾在坑道、碉堡、陣地裡面剪髮。到老店理髮，讓他感覺回到年輕的時候，那一份苦澀、傷感都湧上心頭，加上店裡播放鄧麗君的歌，讓他頓時覺得鼻酸，他直說金門算是他的第二個家。

楊鎮浯表示，特約店家是金門老兵召集令不可或缺的一環，在老兵服役的年代，金門軍民一家，老兵除了在部隊數饅頭的日子，就屬與老百姓的互動最令他們難忘，很多阿兵哥與在地鄉親建立如同家人的感情，退伍後仍念念不忘，津津樂道，回金門除了故地重遊，尋找記憶中的景物，更重要就是與老友敘舊問聲好。

觀光處長丁健剛表示，今年加入老兵召集令的特約店家十分踴躍，有店家貼心奉茶、有設老兵簽到簿，還有店家帶著老鷹拍宣傳照，推出專屬老兵茶飲，熱情款待，足見商家們的支持，而觀光處也欣見這股力量持續發酵。