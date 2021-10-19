蟬聯施政滿意度冠軍 潘孟安：公共建設將開花結果

屏東縣長潘孟安蟬聯天下雜誌縣市首長施政滿意調查冠軍，潘孟安今天表示，接下來是公共建設開花結果期，高鐵南延屏東等將讓屏東擺脫農業縣進步到工業社會。

潘孟安今年再蟬聯天下雜誌縣市首長施政滿意調查冠軍，潘孟安在縣府接受媒體採訪時表示，看到報導他很高興也很感恩縣民的支持與肯定，及縣府團隊的努力與陪伴。

他說，這幾年縣府團隊1天當2天用，努力為縣政打拚，尤其，這個調查在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的高峰期做，挑戰更大。他說，還有很多地區的公共建設沒有完成，有待努力，他仍會戰戰兢兢為屏東努力打拚。

被問到任期內還有什麼規劃時，潘孟安表示，未來會是公共建設的開花結果期，屏東美術館的啟用、高鐵南延及屏東科學園區籌備處年底掛牌與明年招商為屏東創造就業機會，也將讓屏東擺脫過去的農業縣，進步到工業社會，是屏東下一個百年發展的基礎。

他說，屏東轉型這段期間，他仍會為產業發展及環境衛生等的提升等城市競爭力打基礎，持續努力不懈，希望年底或明年有更多公共建設的完成，為屏東發展立基礎，讓屏東在台灣地圖上不再是遙遠的代名詞。