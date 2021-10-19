牛蒡打前鋒 屏東首座農產品初級加工場正式掛牌

屏東縣第一座農產品初級加工場由屏東市歸來地區的牛蒡打前鋒，農友陳建行經營的大力蔘農產品初級加工場今天掛牌，農糧署長胡忠一表示，彰顯政府對於初級加工場輔導的重視。

農糧署長胡忠一與屏東縣長潘孟安都參加大力蔘農產品初級加工場掛牌儀式，胡忠一表示，大力蔘農產品初級加工場自產有機牛蒡，由農糧署委託專業團隊輔導建立符合食安標準的牛蒡乾燥室及提升加工技術，順利在民國109年成為屏東縣第一家取得農產品初級加工場登記證的業者。

胡忠一指出，大力蔘生產的牛蒡乾及牛蒡茶包等產品，在嚴謹的衛生安全管理、高品質的商品及場證標識的加持下，逐漸獲得通路業者青睞，已成功拓展上下游及神農生活等電商通路，並上架誠品知味、棉花田及神農市場等高端消費的實體通路。

胡忠一表示，農委會為推動農產業品從生產到初級加工一元化管理制度，去年頒布農產品初級加工場管理辦法，陸續輔導全國24家業者取得登記證，「大力蔘」是屏東第一家，彰顯農糧署推動農產初級加工場的效益初步展現及政府對於初級加工場輔導的重視。

潘孟安說，場主陳建行10多年前放棄北部生技公司高薪，回到屏東市歸來的家鄉振興牛蒡產業，獲得神農獎，從1級傳統產業開始改造，更打造有機品牌，不只研發加工品還同步開發生技產品，但過去常需要透過代工廠加工，現在有了自己的加工場，就更能自己調控產期與內外銷。

潘孟安表示，屏東市歸來是牛蒡原鄉，他常說屏東農民很會種，但是更要會賣，還要會加工，才能讓價值更提升，更能調控產量與產期，因應極端氣候與市場變化的挑戰。

潘孟安說，縣府會繼續輔導更多農友成立農產品初級加工場，上週屏東枋山養殖漁民鄭瑞隆也通過全國首張水產類農產品初級加工場，農漁業要升級，更要永續經營，縣府全力相挺。

陳建行指出，乾燥處理後製成的牛蒡產品有牛蒡茶、牛蒡精華素、牛蒡麵條及多款牛蒡零嘴等，過去農民生產的利潤，有一部分被代工業者拿走，現在從生產到加工一條龍控管，不僅可減輕成本，也有助於食安把關。